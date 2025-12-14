Vence primer plazo para definir el salario mínimo para 2026, ¿en qué va la negociación?

El tiempo se agota para negociar el incremento del salario mínimo que devengan alrededor de 2,4 millones de trabajadores en Colombia. Este lunes 15 de diciembre vence el primer plazo para que la mesa tripartita, conformada por sindicatos, gremios empresariales y el Gobierno Nacional, logre un acuerdo, algo que no sucedió en los últimos dos años. De hecho, hoy están más lejos de una concertación.
Es considerable la distancia que separa a las partes. Las centrales obreras exigen un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. La dificultad de llegar a un punto de acuerdo es comprensible. Y si bien ambos lados aseguran estar abiertos al diálogo, se han mantenido de manera férrea en su postura y sin dar lugar a titubeos.
Ese disenso abre aún más la puerta para que el ajuste final sea definido por tercera vez consecutiva por decreto presidencial, como lo contempla la normativa. No obstante, para algunos todavía hay tela por cortar en la mesa de discusión y no dan por sepultada la concertación.