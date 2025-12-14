Vence primer plazo para definir el salario mínimo para 2026, ¿en qué va la negociación?

El tiempo se agota para negociar el incremento del salario mínimo que devengan alrededor de 2,4 millones de trabajadores en Colombia. Este lunes 15 de diciembre vence el primer plazo para que la mesa tripartita, conformada por sindicatos, gremios empresariales y el Gobierno Nacional, logre un acuerdo, algo que no sucedió en los últimos dos años. De hecho, hoy están más lejos de una concertación. Es considerable la distancia que separa a las partes. Las centrales obreras exigen un 16% de ajuste, mientras el sector empresarial puso sobre la mesa una propuesta de 7,21%. La dificultad de llegar a un punto de acuerdo es comprensible. Y si bien ambos lados aseguran estar abiertos al diálogo, se han mantenido de manera férrea en su postura y sin dar lugar a titubeos. Le puede gustar: Ingresos de los medellinenses crecieron 18%, a $1,7 millones Ese disenso abre aún más la puerta para que el ajuste final sea definido por tercera vez consecutiva por decreto presidencial, como lo contempla la normativa. No obstante, para algunos todavía hay tela por cortar en la mesa de discusión y no dan por sepultada la concertación.

Viene la postura del Gobierno

Sindicatos y empresarios esperan que el Gobierno Nacional destape sus cartas este lunes y con ello su propuesta de ajuste. Se estima que se incline por un punto medio entre las otras dos posturas. Lo relevante obedece a si será una cifra de uno o dos dígitos, ya que en concepto de los empresarios han advertido que un 10% o superior es un ajuste que carece de soporte técnico. “Hagamos la cuenta, la inflación es del 5,3%, si se subiera al 10% estaríamos hablando del doble de la inflación. Ahí es donde tenemos que ser muy responsables con las cifras porque realmente cuando sube el salario en la cifra que sea, ese incremento se refleja también en los costos de producción y en los precios (...)”, sostuvo a este diario María Elena Ospina, presidenta de Acopi (Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas), y quien ocupa un asiento en la mesa. Entérese: Inflación y gasto público amenazan el crecimiento económico de Colombia en 2026 Otro de los interlocutores es Jorge Enrique Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). El líder gremial reconoce que la discusión está lejos de tener consenso. Su llamado es a que prime la sensatez y la cabeza fría. “Hay que tener presente que son 2,4 millones de colombianos que ganan un salario mínimo, mientras que son 11,3 millones los que ganan menos de esa remuneración; además, los que están en la informalidad superan los 13 millones. Cualquier decisión de manera unilateral tendrá un impacto”, advirtió. Otra de las consecuencias recae sobre las tasas de interés del Banco de la República, que hoy reposan en el 9,25% y en sus últimas reuniones se han mantenido en ese margen, dado a un estancamiento del dato inflacionario. La lectura de los analistas es que un incremento desbordado del mínimo podría generar mayor inflación y, por ende, extender el congelamiento en las tasas de interés o, incluso, elevarlas.

Aunque no es una postura oficial, el propio presidente Gustavo Petro y su ministro del Interior, Armando Benedetti, ya han dado algunas luces de la orientación gubernamental, con una postura de subir un 11% ese sueldo, es decir, un ajuste de $157.000 para alcanzar una remuneración de $1.580.000 (sin auxilio de transporte). Una cifra que complicaría cualquier convergencia posible con el sector privado. Adicionalmente, el Ejecutivo ha insistido una y otra vez en que ya ha decretado aumentos generosos del 16% (2023), 12% (2024) y 9,54% (2025), pero no se ha disparado el costo de vida, sino que hubo un fortalecimiento del poder adquisitivo para dichos asalariados.

Lo que sigue en la mesa