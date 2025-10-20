La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

La economía colombiana mostró un nuevo impulso en agosto, aunque aún insuficiente para hablar de una recuperación plena, con un crecimiento del 1,98% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 126,47 puntos, superando los 124,01 registrados un año atrás. Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-agosto de 2025), la economía creció 2,61% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que elimina las variaciones propias de los días hábiles o la estacionalidad, el aumento fue de 1,84%. Sin embargo, al comparar agosto con julio, el indicador mostró una caída significativa: en su serie ajustada, se ubicó en 125,18 puntos, lo que representó un descenso del 2,10%.

Los sectores que impulsaron la economía: el comercio salvó la econom

El buen desempeño de agosto estuvo impulsado por las actividades terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública), que crecieron 3,31% frente al mismo mes de 2024. Los mayores aumentos en agosto se dieron en comercio y transporte, con un incremento de 5,8%; mientras que la administración pública y defensa, educación, salud, arte y recreación, crecieron 3,2%. También se destacaron las actividades financieras y de seguros, con un avance de 1,9%; y las actividades inmobiliarias, con una variación de 1,7%. Por su parte, las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, se mantuvieron prácticamente estancadas en agosto, con un decrecimiento de 0,57%.

El agro y la minería siguen cayendo