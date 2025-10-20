x

La economía colombiana creció 2% en agosto, impulsada por comercio, servicios financieros y administración pública

En agosto, el agro, la industria, la construcción y la minería siguieron en terreno negativo.

  • Los mayores aumentos en agosto se dieron en comercio y transporte, con un incremento de 5,8%. Foto: Manuel Saldarriaga
Alejandra Zapata Quinchía
Economía

20 de octubre de 2025
La economía colombiana mostró un nuevo impulso en agosto, aunque aún insuficiente para hablar de una recuperación plena, con un crecimiento del 1,98% frente al mismo mes de 2024. Según el Indicador de Seguimiento a la Economía (ISE) del Dane, el índice se ubicó en 126,47 puntos, superando los 124,01 registrados un año atrás.

Si se analiza el desempeño del año corrido (enero-agosto de 2025), la economía creció 2,61% frente al mismo periodo del año anterior, una cifra que contrasta favorablemente con el crecimiento de 1,44% registrado en el mismo lapso de 2024.

En la serie ajustada por efecto estacional y calendario, que elimina las variaciones propias de los días hábiles o la estacionalidad, el aumento fue de 1,84%.

Sin embargo, al comparar agosto con julio, el indicador mostró una caída significativa: en su serie ajustada, se ubicó en 125,18 puntos, lo que representó un descenso del 2,10%.

Los sectores que impulsaron la economía: el comercio salvó la econom

El buen desempeño de agosto estuvo impulsado por las actividades terciarias (comercio, transporte, salud, educación, entretenimiento y administración pública), que crecieron 3,31% frente al mismo mes de 2024.

Los mayores aumentos en agosto se dieron en comercio y transporte, con un incremento de 5,8%; mientras que la administración pública y defensa, educación, salud, arte y recreación, crecieron 3,2%.

También se destacaron las actividades financieras y de seguros, con un avance de 1,9%; y las actividades inmobiliarias, con una variación de 1,7%.

Por su parte, las actividades secundarias, que agrupan la industria manufacturera y la construcción, se mantuvieron prácticamente estancadas en agosto, con un decrecimiento de 0,57%.

El agro y la minería siguen cayendo

Aunque en los primeros meses del año venían empujando el crecimiento de la economía, en agosto las actividades primarias (agro y minería) registraron la mayor caída del grupo, con un decrecimiento del 2,04%.

Para la presidenta de la Cámara Colombo Americana, AmCham Colombia, María Claudia Lacouture, el hecho de que el crecimiento económico se esté apoyando en las actividades terciarias, mientras las primarias siguen retrocediendo, “confirma una recuperación sustentada en los servicios, pero no en la base productiva”.

Por ello, advirtió que es urgente destrabar la inversión: “menos trámites y reglas claras, ejecución de infraestructura que reduzca costos y formación técnica para elevar productividad. Sin una reactivación genuina de los sectores productivos, el crecimiento seguirá siendo frágil”, dijo.

Para la Andi, llama la atención que el sector primario evidencia un “preocupante estancamiento” al reportar un crecimiento de 0,0% en lo corrido de enero a agosto frente al mismo periodo de 2024, “lo que refleja la ausencia de dinamismo en actividades como el agropecuario y la minería”.

“El comportamiento de los principales agregados macroeconómicos indica que el impulso económico se ha debilitado, especialmente en sectores como la minería, agropecuario, industria y construcción. Aunque el dinamismo sigue siendo positivo (2,6% frente a 1,4% en enero-agosto de 2024), la concentración del crecimiento en servicios y consumo plantea el reto de diversificar la base productiva”, señaló Bruce Mac Master, presidente del gremio.

