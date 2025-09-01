x

India y China son los países que más utilizan ChatGPT: aquí la lista completa

El país latino que más lo utiliza es Brasil. Aquí los detalles.

    China y la India son los países que más utilizan ChatGPT. FOTO GETTY.
Colprensa
hace 5 horas
bookmark

ChatGPT es una herramienta digital que ha cobrado relevancia con el paso del tiempo. El asistente virtual se ha convertido en un aliado para los usuarios no solo para resolver dudas, sino también para ejecutar tareas laborales o académicas.

Su popularidad ha sido global, pero como todo, hay países en los que es mucho más preponderante su uso que otros. Recientemente, publicaron el informe Global Public Opinion on Artificial Intelligence de la Universidad de Toronto, el cual midió la frecuencia con la que las personas de 21 países usan esta aplicación desde una interacción diaria hasta rara vez o nunca.

Fue en India donde se determinó que India es el país que más utiliza diariamente esta herramienta, con 36%, superando el promedio global que se ubicó en 17%.

Economías emergentes como Pakistán (28%), Kenia (27%) y China (24%) son las que siguen como las naciones que más utilizan este asistente virtual. No obstante, estos datos han podido varias, sobre todo por la popularidad que ha alcanzado este chatbot en los últimos meses.

Al desagregar el uso que se le da a la herramienta diariamente, la lista la encabeza Japón con 42%, y si se revisa el país asiático en el uso diario de la herramienta quedó como a nación que menos la utiliza con 6%.

Varios países europeos siguen una tendencia similar. En Francia, el Reino Unido, Polonia y Portugal, solo entre 10% y 12% declaran un uso diario, y más del 40 % lo hacen “raramente”.

¿Por qué ChatGPT es tan popular?

El mundo ha cambado, y con él la forma de interactuar de as personas. En una sociedad donde las personas trabajan muchas horas y las redes sociales dominan prácticamente todo, el asistente virtual se ha convertido no solo en una herramienta para aprender y entender, sino también para conversar.

La cercanía que ofrece el chatbot cuando las personas le comparten alguna idea le ha permitido calar entre los ciudadanos.

Sin embargo, los expertos no recomiendan utilizar ChatGPT como la única fuente para ampliar los conocimientos, pues como todo puede tener imprecisiones en algunos datos. Por eso, resaltan la importancia de preguntar temas puntuales, pero no quedarse con solo esa versión de los hechos porque pueden estar trabajando sobre una base errónea.

La investigación, la preparación general, siempre será vital para construir criterio sobre un tema en particular.

