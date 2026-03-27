¿Cuánto se necesita al mes para financiar tenencia de un Kia K3, el carro más vendido de Colombia?

Comprar carro sigue siendo uno de los grandes objetivos de muchos colombianos, pero más allá del precio de compra, tener vehículo propio implica asumir una serie de gastos mensuales que pueden ser significativos. Si está pensando en comprar el Kia K3, el carro más vendido del país en 2025 con cerca de 10.000 unidades comercializadas, debe tener en cuenta que mantenerlo puede costar hasta $3,4 millones al mes, dependiendo del esquema de financiación. Este cálculo toma relevancia si se considera que en Colombia siete de cada 10 vehículos se adquieren mediante crédito. Este modelo, que vendió 9.728 unidades en 2025, vale, en su versión más económica, casi $81 millones, por lo que debe tener en cuenta aspectos como financiación, Soat, seguro todo riesgo, mantenimiento, impuesto vehicular, parqueaderos y la gasolina.

Imagínese un panorama donde quiere comprar este carro, pero solo puede adquirirlo al financiarlo 100 % una entidad bancaria. En este caso se deben pagar $28,12 millones anuales, en un plazo de cinco años, lo que se traduciría en una cuota al mes de $2,34 millones. A esto se suma el gasto en gasolina, uno de los factores que más analizan los conductores al momento de comprar un vehículo. Si el carro se utiliza para ir y venir del trabajo, el costo anual en combustible puede ascender a $4,48 millones, es decir, cerca de $374.000 al mes. El cálculo parte de llenar el tanque dos veces al mes –con una capacidad de 12,4 galones– y de un precio promedio de la gasolina de $15.073 por galón.

A estos gastos se suma el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, Soat, que para vehículos entre 1.500 cc y 1.600 cc costaría $544.700 en 2026, según Fasecolda. Además, el seguro todo riesgo para esta gama de carros puede alcanzar, en promedio, $3,2 millones al año. Por último, si paga parqueadero y cuenta con un cupo mensual con una tarifa especial, el valor anual de este ítem es $2,42 millones, además del impuesto vehicular (Bogotá) de $2,1 millones y un primer mantenimiento, que es cambio de aceite y revisión de frenos, entre otros aspectos básicos, de unos $400.000. Todo esto sumando da un total de $41,26 millones anuales, es decir, $3,4 millones al mes. El panorama cambia un poco si decide poner una cuota inicial para el pago del carro en la entidad bancaria y que le financien 90 % del total.

Teniendo en cuenta este cambio, el valor anual en créditos se va con $25,31 millones, mientras que mensualmente serían unos $2,10 millones. Sumando este cambio, con el mismo valor de los otros aspectos a tener en cuenta, si se financia el carro a 90 %, al año deberá pagar cerca de $38,45 millones, $3,2 millones al mes. Pero si es de las personas que suelen comprar de golpe las cosas, o cuentan con un ahorro de $81 millones en su cuenta bancaria, el valor a pagar al año disminuye para un total de $13,1 millones y para cada mes sería un poco más de $1 millón para la manutención del carro más vendido en 2025.

El rendimiento del K3

La Andi y Fenalco informaron que el Kia K3 fue el modelo más vendido en 2025 con 9.728 unidades, ya sean en versión sedán o cross, con un crecimiento de ventas de 65,4 % frente a 2024, cuando se registraron solo 5.882 carros de este tipo. Andrés Plata, director de ventas de Kia Colombia, explicó que el buen comportamiento que tuvo este modelo el año pasado se dio debido a su propuesta de valor que integra diseño, tecnología y seguridad en un segmento que es “altamente competitivo”, que son los carros particulares. Plata añadió que el interés por este carro se originó también por “el respaldo de marca, la solidez de la red de servicio posventa y una oferta comercial competitiva”. La marca de origen coreano explicó que los vehículos tipo sedán y crossover compacto, como el Kia K3, en sus versiones sedán y cross, tienen “una alta aceptación” en el mercado nacional debido a su versatilidad. Este tipo de carro ofrece un equilibrio entre eficiencia, espacio interior, diseño y costo de adquisición.

“Es adecuado tanto para la movilidad urbana como para trayectos intermunicipales. Cuenta con un consumo eficiente de combustible y ofrece una experiencia de manejo cómoda y segura. Esto lo convierte en una solución integral para distintos perfiles de usuario, desde familias jóvenes hasta profesionales”, destacó Plata. Desde la marca recomiendan realizar mantenimientos preventivos periódicos según kilometraje; utilizar repuestos originales; atender oportunamente revisiones de frenos, suspensión y sistema eléctrico; mantener al día cambios de aceite y filtros; y hacer revisiones en talleres autorizados, para conservar la garantía.

Otros modelos más vendidos

Entre los carros más vendidos el año pasado, luego del K3, está la Duster de Renault como el segundo modelo más vendido con 9.021 unidades, seguido de la híbrida Mazda CX-30 con 8.814, Kia Picanto con 7.379, Toyota Corolla Cross con 7.360 y la Foton BJ con 6.672 vehículos.

El mercado automotor en febrero de 2026