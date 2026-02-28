EE.UU. e Israel atacan Irán: claves de la guerra, respuesta de Teherán y muerte de Jameneí

Hace tres meses comenzaron las protestas en Irán por el alto costo de vida. Mujeres, familias y comerciantes salieron a las calles tras enfrentar situaciones críticas como el tema de la inflación, que se disparó entre enero y febrero de 2026, alcanzando un 68,1 % y llegando al 105 % en el caso de los alimentos.
La rebelión también se originó por la grave devaluación de la moneda, que llegó a cotizarse entre 1,3 y 1,4 millones de riales por dólar. Además, la situación se vio agravada por la politización del país, que al ser una teocracia liderada por los ayatolás, no permite una verdadera separación de poderes, aunque cuente con un presidente actualmente como lo es Masoud Pezeshkian.