¡Atentos! La inflación vuelve a coger fuerza y sube a 5,10% en agosto

El descenso del Índice de Precios al Consumidor (IPC) hacia la meta de 3% del Banco de la República no acaba de cuajar , pues en agosto la cifra anualizada volvió a ubicarse arriba del 5%.

El reporte mensual presentado por el Dane precisó que la inflación, para los últimos 12 meses, fue de 5,10%, dato menor al 6,12% observado en agosto del año pasado, pero mayor al 4,9% de hace un mes.

La directora de la entidad oficial, Piedad Urdinola, detalló que los grupos de gasto que presionaron al alza la inflación fueron educación (7,87%), restaurantes y hoteles (7,78%), alimentos y bebidas no alcohólicas (6,13%), salud (5,67%), bebidas alcohólicas y tabaco (5,33%) y por último, transporte (5,19%).

Por su parte, las menores variaciones se apreciaron en los gastos de las familias asociados a alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles (4,70%), bienes y servicios diversos (4,00%), muebles, artículos para el hogar y para la conservación ordinaria del hogar (3,18%), prendas de vestir y calzado (2,02%), recreación y cultura (1,63%) y por último, información y comunicación (-0,85%)

El top 3 de las ciudades con los incrementos más relevantes del IPC fueron Pereira (5,97%), Bucaramanga (5,85%) y Armenia (5,65%).

Entre las capitales con los menores índices de inflación figuran Santa Marta (2,11%), Valledupar (3,47%) y Riohacha (3,56%).