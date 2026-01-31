Previo al duelo ante Atlético Nacional, Inter Miami confirmó la contratación de su nueva estrella, ¿jugará?

Detalles de la contratación de Germán Berterame como nuevo futbolista del Inter Miami

Berterame llega al cuadro de Miami firmando un contrato por dos temporadas y media es decir hasta el final de la 2028-29, con opción de extenderse por una temporada más, si cumple ciertos objetivos. La operación se concreto este viernes, cuando la escuadra comandada por Messi se encontraba ya alojada en Medellín y cuyos detalles fueron en compra definitiva por 15 millones de dólares. Cabe señalar que Germán tenía contrato aún con “Los Rayados” de Monterrey hasta diciembre de 2027, pero fue vendido al ser una oferta tentadora para el club mexicano. Lea más: Dos jugadores de Inter Miami valen más que todo Nacional: esta es la nómina ‘verde’ para enfrentar a Messi

Rendimiento de Germán Berterame en los otros clubes

Germán Bertame anotó 68 goles con Monterrey. FOTO GETTY

Germán Berterame, delantero nacido en argentina y nacionalizado mexicano, mide 1.77 metros de estatura, debutó en el fútbol profesional con el San Lorenzo en 2016, donde no marcó goles y jugó solo 8 encuentros entre 2017 y 2018. De ahí dio su salto a la Liga MX, donde e quedó adportas de su anotación número 100. Recordando que con Atlético de San Luis marcó 31 y con “Los Rayados” 68, para alcanzar 99 gritos de gol.

¿Germán Berterame jugará ante Atlético Nacional?