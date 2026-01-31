x

Previo al duelo ante Atlético Nacional, Inter Miami confirmó la contratación de su nueva estrella, ¿jugará?

Inter Miami jugará ante Nacional este 31 de enero, pero antes anunció la contratación de un nuevo atacante de origen argentino.

  Inter Miami enfrentará a Nacional este 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín. FOTO: AFP
    Inter Miami enfrentará a Nacional este 31 de enero en el Atanasio Girardot de Medellín. FOTO: AFP
  Germán Bertame anotó 68 goles con Monterrey. FOTO GETTY
    Germán Bertame anotó 68 goles con Monterrey. FOTO GETTY
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Previo al duelo amistoso ante Atlético Nacional, Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, anunció la contratación de un nuevo jugador para seguir fortaleciendo su zona de ataque.

Se trata del delantero argentino, naturalizado mexicano Germán Berterame, quien llega procedente del Monterrey CF, de la primera división del balompié azteca.

El atacante de 27 años, ocupará la plaza de Jugador Franquicia, en el cuadro Pink, en la Major League Soccer (MLS), torneo que disputa la escuadra presidida por el exfutbolista inglés David Beckham.

Le puede interesar: Video | Locura por la llegada de Messi a Medellín: el argentino y su equipo llegaron al hotel en un Bolivariano

Detalles de la contratación de Germán Berterame como nuevo futbolista del Inter Miami

Berterame llega al cuadro de Miami firmando un contrato por dos temporadas y media es decir hasta el final de la 2028-29, con opción de extenderse por una temporada más, si cumple ciertos objetivos.

La operación se concreto este viernes, cuando la escuadra comandada por Messi se encontraba ya alojada en Medellín y cuyos detalles fueron en compra definitiva por 15 millones de dólares.

Cabe señalar que Germán tenía contrato aún con “Los Rayados” de Monterrey hasta diciembre de 2027, pero fue vendido al ser una oferta tentadora para el club mexicano.

Lea más: Dos jugadores de Inter Miami valen más que todo Nacional: esta es la nómina ‘verde’ para enfrentar a Messi

Rendimiento de Germán Berterame en los otros clubes

Germán Bertame anotó 68 goles con Monterrey. FOTO GETTY
Germán Bertame anotó 68 goles con Monterrey. FOTO GETTY

Germán Berterame, delantero nacido en argentina y nacionalizado mexicano, mide 1.77 metros de estatura, debutó en el fútbol profesional con el San Lorenzo en 2016, donde no marcó goles y jugó solo 8 encuentros entre 2017 y 2018.

De ahí dio su salto a la Liga MX, donde e quedó adportas de su anotación número 100. Recordando que con Atlético de San Luis marcó 31 y con “Los Rayados” 68, para alcanzar 99 gritos de gol.

¿Germán Berterame jugará ante Atlético Nacional?

Así las cosas, Inter Miami engrosó su delantera para encarar la temporada 2026, donde ya lleva un duelo amistoso disputado, este fue ante Alianza Lima, en Perú, donde cayeron 0-3. Messi jugó 65 minutos.

Ahora, este 31 de enero a las 5:00 p. m. enfrentarán en el estadio Atanasio Girardot de Medellín al cuadro paisa, en el denominado “Partido de la Historia”.

La nueva contratación del Inter Miami hace parte de la delegación que jugará ante Nacional, donde también estarán estrellas como el delantero uruguayo Luis Suárez, el centrocampista Rodrigo De Paul y, por su puesto, Lionel Andrés Messi.

Conozca también: ¿Extravagante o usual? Estas fueron las peticiones de Messi y el Inter durante su estadía en Medellín

Liga Betplay

