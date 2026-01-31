Previo al duelo ante Atlético Nacional, Inter Miami confirmó la contratación de su nueva estrella, ¿jugará?

Previo al duelo amistoso ante Atlético Nacional, Inter Miami, donde milita el astro argentino Lionel Messi, anunció la contratación de un nuevo jugador para seguir fortaleciendo su zona de ataque.
Se trata del delantero argentino, naturalizado mexicano Germán Berterame, quien llega procedente del Monterrey CF, de la primera división del balompié azteca.
El atacante de 27 años, ocupará la plaza de Jugador Franquicia, en el cuadro Pink, en la Major League Soccer (MLS), torneo que disputa la escuadra presidida por el exfutbolista inglés David Beckham.
