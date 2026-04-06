Colombia entra al top de países con más salida de millonarios

En 2025, cerca de 142.000 personas con patrimonios superiores a US$1 millón en activos líquidos migraron y se reubicaron en distintos países, en lo que se configura como un movimiento global de capitales privados.
De ese total, 1.600 salieron de América Latina impulsados por la búsqueda de mayor estabilidad política, mejores condiciones fiscales y mayor seguridad. En el caso colombiano, al menos 150 millonarios abandonaron el país durante el último año.
De acuerdo con el Henley Private Wealth Migration Report 2025, este flujo constituye la mayor transferencia voluntaria de riqueza privada registrada en la historia moderna.
El informe analiza los movimientos de capital humano de alto patrimonio y evidencia qué economías están atrayendo grandes fortunas, así como aquellas que enfrentan una creciente fuga de capital privado.
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Es importante señalar que el análisis define a los millonarios como aquellos con un patrimonio superior a US$1 millón exclusivamente en activos líquidos invertibles, incluidos acciones, certificados de depósito o fondos bancarios. Aquí no se tiene en cuenta ni se suma al patrimonio el valor de las propiedades inmobiliarias que posean estas personas.