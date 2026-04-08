¿Cuándo vence la declaración de renta en 2026? Conozca fechas, montos y requisitos

El cierre fiscal ya tiene el reloj corriendo. Desde el pasado 26 de diciembre de 2025, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) publicó el calendario tributario de 2026, un documento técnico que, en la práctica, define los tiempos de los gravámenes en Colombia.
En ese cronograma se detalla la declaración de renta del año gravable 2025, que no es un trámite menor. Es el mecanismo mediante el cual los contribuyentes reportan su realidad económica, ingresos, egresos, bienes y patrimonio, y, con base en ello, el Estado determina si deben pagar impuestos o si no tienen saldo a favor.
Omitirlo, advierte la entidad, abre la puerta a sanciones económicas de alto impacto.
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