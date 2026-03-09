El reloj de la discordia: polémica por presunto costoso accesorio Cartier de Verónica Alcocer tras su reaparición pública

Tras meses de distancia pública y los rumores de una presunta ruptura sentimental con el presidente Gustavo Petro, la reaparición de Verónica Alcocer en la jornada electoral de este domingo 8 de marzo desató una nueva polémica en redes sociales.
El foco de la controversia no fue solo el mensaje político de su retorno, sino el sofisticado reloj que lucía en su muñeca, identificado por los internautas como una pieza de alta gama. Por eso, lo que debía ser una imagen de unidad institucional en las urnas terminó eclipsado por un accesorio de lujo.