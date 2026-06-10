Empresas podrían enfrentar multas de hasta $8.700 millones por tercerización ilegal

El Gobierno Nacional puso en marcha nuevas reglas para combatir la tercerización e intermediación laboral ilegal en Colombia. A través del Decreto 0581 de 2026, expedido por el Ministerio del Trabajo y vigente desde el 5 de junio de este año, se establecen criterios más precisos para identificar prácticas que vulneran los derechos laborales y se refuerzan las facultades de inspección, vigilancia y sanción del Estado.
La normativa incorpora un nuevo capítulo al decreto reglamentario del sector trabajo y busca diferenciar con mayor claridad la contratación legítima de servicios de aquellos esquemas utilizados para ocultar verdaderas relaciones laborales.