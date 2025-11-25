Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos

Un nuevo estudio de Asofondos reveló el impacto perverso que tienen la informalidad y el desempleo sobre el acceso a una vejez digna: tres de cada cuatro trabajadores pasan más de un tercio de su vida laboral sin cotizar al sistema pensional, y solo uno de cuatro logra pensionarse en Colombia. Estos y otros hallazgos los entregó el presidente del gremio, Andrés Velasco, en desarrollo del Gran foro Informalidad, cómo construir soluciones que impulsen el empleo formal y la productividad, organizado por Anif, Asocajas y Asofondos. Le puede interesar: Reforma pensional en la Corte: el magistrado Héctor Carvajal queda fuera del debate y nombrarán a conjuez para la decisión Según dicho estudio, “La Informalidad a lo Largo del Ciclo de Vida”, presentado en el evento académico, la causa principal de la baja cobertura pensional en Colombia no está propiamente en el diseño del sistema de pensiones, sino en las fallas estructurales del mercado laboral. “La informalidad es un problema actual y a futuro, una bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos. Cada año que no coticen atenta contra un retiro y vida dignos en su etapa de retiro”, afirmó Velasco.

Datos clave del estudio

Entre los hallazgos del análisis, Asofondos insistió en que solo el 25% de los trabajadores logra cumplir los requisitos para obtener una pensión. Igualmente, se resaltó que 3 de 4 trabajadores afrontan periodos prolongados de desempleo o informalidad, acumulando más de un tercio de su vida laboral sin cotizar. “Estos “huecos” o “lagunas laborales” reducen drásticamente el monto de la pensión, si se subsanaran, los trabajadores podrían acceder a pensiones entre 50 % y 70 % más altas”, explicó Velasco. En adición, el estudio encontró que 1 de cada 4 personas solo ha cotizado menos del 4% del tiempo desde su inicio laboral y la mitad de las personas han cotizado menos del 25% del tiempo necesario para pensionarse. Además: El impacto fiscal del alza del salario mínimo podría sumar más de $1,12 billones, advierte Anif La mitad de las mujeres ha cotizado menos del 23% del tiempo. Por ejemplo, una mujer de 30 años que cotizó desde los 22 sin parar debería haber cotizado 8 años, en realidad solo ha cotizado 1,8 años. Solo una de cada 4 mujeres ha cotizado más del 62% del tiempo. De otro lado, la mitad de los hombres ha cotizado menos del 27% del tiempo, de modo que, por ejemplo, un hombre de 30 años que cotizó desde los 22 sin parar, debería haber cotizado 8 años, pero en realidad solo ha cotizado 2,2 años. Solo uno de cada 4 hombres ha cotizado más del 67% del tiempo. Según Velasco, “aunque en la última década se observa progreso en la reducción de la informalidad, los niveles siguen siendo muy altos y afectan a la mayoría de los colombianos en algún momento de su vida laboral”.

Entre expertos hubo coincidencias en que la solución pasa por atacar las raíces de la informalidad y el desempleo con políticas que impulsen la formalización, la productividad y la generación de empleo de calidad. Asofondos reiteró en que el abordaje de esta problemática pasa por formalidad, rentabilidad, ahorro, participación y empleo.



Preguntas frecuentes sobre el tema: