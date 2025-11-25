Solo uno de cuatro trabajadores logra pensión en Colombia, asegura Asofondos

Un nuevo estudio de Asofondos reveló el impacto perverso que tienen la informalidad y el desempleo sobre el acceso a una vejez digna: tres de cada cuatro trabajadores pasan más de un tercio de su vida laboral sin cotizar al sistema pensional, y solo uno de cuatro logra pensionarse en Colombia.
Estos y otros hallazgos los entregó el presidente del gremio, Andrés Velasco, en desarrollo del Gran foro Informalidad, cómo construir soluciones que impulsen el empleo formal y la productividad, organizado por Anif, Asocajas y Asofondos.
Según dicho estudio, “La Informalidad a lo Largo del Ciclo de Vida”, presentado en el evento académico, la causa principal de la baja cobertura pensional en Colombia no está propiamente en el diseño del sistema de pensiones, sino en las fallas estructurales del mercado laboral.
“La informalidad es un problema actual y a futuro, una bomba de tiempo para la vejez de millones de colombianos. Cada año que no coticen atenta contra un retiro y vida dignos en su etapa de retiro”, afirmó Velasco.