Amazon elimina 14.000 puestos de trabajo y los reemplaza por inteligencia artificial

El gigante estadounidense del comercio digital, Amazon , confirmó este martes el despido masivo de 14.000 puestos de trabajo, como parte de un proceso de “reducción global” vinculado al desarrollo de la inteligencia artificial (IA).
La decisión marca el inicio de una estrategia más amplia de reorganización interna, enfocada en optimizar costos y redirigir recursos hacia las áreas tecnológicas más prometedoras.
El director ejecutivo, Andy Jassy, ya había anticipado en junio su intención de reducir gastos en la compañía, en un contexto de fuertes inversiones en IA. Esta política se concretó ahora con una primera oleada de despidos, aunque la empresa no ha especificado aún en qué países se aplicarán.