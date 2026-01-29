Colombia se encamina a la mayor deuda pública de su historia: aumentó casi $400 billones en los últimos tres años

El aumento del endeudamiento público se ha convertido en uno de los principales retos fiscales de Colombia y dejó de ser un asunto estrictamente técnico para convertirse en una discusión de fondo. Con la regla fiscal en pausa, tasas de interés aún elevadas, colocaciones en niveles históricamente altos y recientes rebajas en la calificación crediticia, la deuda empieza a perfilarse como una carga estructural cada vez más difícil de administrar. Puede leer: Gobierno Petro genera la mayor emisión de deuda externa y triplica el promedio histórico de los últimos 20 años

Deuda del Gobierno alcanza $1.192 billones y roza máximos históricos

En ese contexto, las cifras oficiales confirman la magnitud del problema. De acuerdo con datos del Ministerio de Hacienda, divulgados a través de Investors Relations Colombia (IRC), la deuda bruta del Gobierno alcanzó los $1.192 billones al cierre de diciembre de 2025. Este monto equivale al 64,7% del PIB proyectado, la cifra más alta registrada en pesos desde que existe la serie, en 2001, y la segunda más elevada como proporción del PIB, solo superada por el pico observado durante la pandemia (65%). La aceleración del endeudamiento resulta aún más evidente al comparar con el inicio del actual gobierno. Desde agosto de 2022, el saldo de la deuda se ha incrementado cerca de 48%, al pasar de unos $804 billones a los niveles actuales, lo que representa un aumento cercano a $388 billones en tres años. Entérese: En tres años, gobierno Petro gastó $87 billones más en funcionamiento que todo el mandato de Duque En términos prácticos, el endeudamiento público se encuentra en un nivel sin precedentes. Del total reportado en 2025, alrededor de $838 billones corresponden a deuda interna, mientras que las obligaciones externas superan los $354 billones, reflejando una presión creciente tanto en el mercado local como en el internacional.

Expertos advierten por explosión de deuda y bajo crecimiento

Las alertas desde el ámbito académico y técnico no se han hecho esperar. “Es difícil entender que entre agosto de 2022 y hoy el PIB haya crecido cerca de $190 billones, mientras que la deuda lo hizo al doble, cerca de $400 billones. Ahí hay un serio problema de explosión de deuda y una dinámica de crecimiento mediocre”, señaló el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA, José Manuel Restrepo. Lea también: Colombia emitirá hasta $152 billones en TES para 2026 mientras se dispara el costo de la deuda Una lectura similar plantea Diego Montañez-Herrera, magíster en Economía de Eafit e investigador económico, quien advirtió que Colombia volvió a niveles de endeudamiento propios de la pandemia, pero no por choques externos extraordinarios, sino por más deuda interna

Qué implica la deuda para el bolsillo de los colombianos