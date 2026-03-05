La Dian investiga alerta de ciberataque y presunto robo de datos de 18 millones de personas

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) adelanta una investigación técnica y forense para determinar si se produjo una filtración de información desde los sistemas de la entidad.
El proceso se realiza en conjunto con CIEL Ingeniería, proveedor externo encargado de administrar el sistema de agendamiento de citas de la entidad. Ambas organizaciones trabajan con el apoyo de proveedores especializados en ciberseguridad para esclarecer lo ocurrido.
Según informó la Diana, la alerta sobre un posible incidente de seguridad se recibió este martes 3 de marzo en la noche, momento en el que se activó de inmediato el protocolo institucional de gestión de incidentes.
Sin embargo, de acuerdo con el portal especializado en ciberseguridad Daily Dark Web, la vulnerabilidad habría sido reportada desde 2025, sin que hasta ahora se conozcan medidas efectivas para evitar la eventual comercialización de la información ni para proteger los datos de cerca de 18 millones de colombianos.