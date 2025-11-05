¡Pilas, pues! La Dian refuerza su vigilancia digital; puede frenar la operación de una empresa en cuestión de minutos

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) avanza en una transformación silenciosa pero contundente: la fiscalización digital en tiempo real. Gracias al uso de analítica avanzada y cruces automáticos de información tributaria, bancaria y laboral, la entidad ahora puede detectar inconsistencias en segundos y, si es necesario, congelar cuentas o suspender operaciones de una empresa casi de inmediato.
El reciente informe económico y financiero de Crowe Co. Colombia reveló que este nuevo modelo de vigilancia, desplegado durante el cierre de 2025, se apoya en inteligencia de datos para comparar información de facturación electrónica, extractos bancarios, nómina y declaraciones tributarias.
“La fiscalización ya no llega por sorpresa; ocurre todo el tiempo”, advirtió Yaneth Romero, socia de Auditoría de Crowe Co, al agregar que por eso, la coherencia es clave: lo que se factura, se declara y se registra debe coincidir.
