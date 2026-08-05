El exministro paisa Diego Mesa dirigirá el mayor fondo ambiental del mundo

El Consejo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF, por sus siglas en inglés) anunció el nombramiento del antioqueño Diego Mesa Puyo como próximo director ejecutivo y presidente de la familia de fondos ambientales, convirtiéndolo en el encargado de liderar una de las principales organizaciones de financiamiento ambiental del mundo. El exministro de Minas y Energía de Colombia asumirá un mandato inicial de cuatro años, alineado con el período de financiación del GEF-9, una etapa considerada decisiva para avanzar en el cumplimiento de las metas ambientales globales fijadas para 2030. Está previsto que tome posesión del cargo a comienzos de octubre de 2026. Antes de este nombramiento, Diego Mesa Puyo, subjefe de la División de Política Climática del Fondo Monetario Internacional (FMI), acumuló experiencia en política energética, desarrollo económico y sostenibilidad.

Durante su gestión como ministro de Minas y Energía de Colombia entre 2018 y 2022 lideró una estrategia de transición energética que impulsó reformas de mercado capaces de movilizar más de US$3.000 millones en inversión privada y acelerar el desarrollo de las fuentes no convencionales de energía renovable, pasando de niveles prácticamente inexistentes a convertir al país en uno de los mercados de mayor crecimiento de la región. Además, promovió iniciativas legislativas para fortalecer la transición energética e incorporar objetivos de sostenibilidad dentro de las políticas económicas y de desarrollo del país.

A dirigir la agenda ambiental internacional

El próximo director ejecutivo y presidente del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF) aseguró que recibe el reto en un momento clave para la agenda ambiental internacional.

“Me siento profundamente honrado de asumir como próximo director ejecutivo y presidente del GEF en este momento decisivo para la comunidad internacional”, afirmó. Añadió que “los países necesitan socios confiables que puedan ayudarlos a convertir sus aspiraciones en acciones concretas” y manifestó su intención de trabajar junto con el Secretariado, los países miembros y los aliados internacionales para alcanzar las metas ambientales y de desarrollo mediante soluciones integradas, inversiones y resultados concretos para las personas y el planeta.

¿Qué es el GEF y por qué su liderazgo es estratégico?

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es considerado la principal fuente de financiamiento público internacional para proyectos ambientales. Actúa como mecanismo financiero para seis acuerdos y convenciones multilaterales relacionados con biodiversidad, cambio climático y contaminación. Durante más de tres décadas, la familia de fondos del GEF ha otorgado más de US$27.000 millones en financiamiento, principalmente mediante donaciones, y ha movilizado otros US$155.000 millones para proyectos ambientales impulsados por los países en desarrollo.

Además del Fondo Fiduciario, el director ejecutivo y presidente lidera el Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad, el Fondo para los Países Menos Adelantados y el Fondo Especial para el Cambio Climático, mecanismos que apoyan a los países en el cumplimiento de objetivos internacionales de biodiversidad y adaptación climática. Para la novena reposición del Fondo Fiduciario (GEF-9), los países donantes comprometieron inicialmente US$3.900 millones, recursos destinados a fortalecer la protección de la naturaleza mediante la cooperación internacional.

Las prioridades del fondos

Entre los principales objetivos del FMAM-9 se encuentran impulsar soluciones ambientales integradas, ampliar el uso del financiamiento combinado, fortalecer estrategias que involucren a gobiernos y sociedad, aumentar el respaldo a los países menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo, ampliar el apoyo a pueblos indígenas y comunidades locales y mejorar la eficiencia de los recursos. Le puede gustar: José Manuel Restrepo, la carta de De la Espriella para conquistar al centro Richard Bontjer, copresidente del Consejo del FMAM y representante de Australia,Nueva Zelanda y la República de Corea, aseguraron queDiego Mesa cuenta con la experiencia necesaria para enfrentar los desafíos del organismo. “Diego aporta el liderazgo, la visión y la experiencia necesarias para cumplir con los objetivos de la reposición del GEF-9 en un panorama ambiental mundial cada vez más complejo”, afirmó. Agregó que su llegada representa una oportunidad para fortalecer el acceso de los países más vulnerables a los recursos del fondo, impulsar soluciones locales y movilizar mayores inversiones privadas para atender los retos ambientales. Por su parte,Maher Abdelrahim, presidente del Comité de Selección y Examen del Consejo del GEF y representante de Afganistán, Jordania, Irak, Líbano, Pakistán, Siria y Yemen,Se destacó que el proceso de selección fue riguroso y basado en el mérito. “Confiamos en que Diego Mesa Puyo aportará la visión, el liderazgo y la experiencia necesarios para construir sobre las bases sólidas del GEF y ayudar a lograr resultados ambiciosos para los países y el medio ambiente mundial”, señaló. Colina bajaPuyo reemplazará a Claude Gascon,quien se desempeña como director ejecutivo y presidente interino del GEF desde diciembre de 2025. Claude Gascon, director ejecutivo y presidente interino del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (GEF), aseguró que la organización cumple un papel único al conectar a los países para enfrentar los desafíos ambientales. “Confío en que, bajo el liderazgo de Diego Mesa Puyo, el fuerte impulso de nuestra última reposición de recursos se mantendrá en el camino hacia 2030”, expresó. El nombramiento ocurre en un momento en que el GEF busca acelerar la financiación de proyectos relacionados con biodiversidad, cambio climático y contaminación, apoyando a los países en la atención de las causas estructurales de la degradación ambiental. Enterese: Diego Mesa, el paisa detrás de la transición energética del país Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas: