x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Dólar sigue cayendo en Colombia en una semana marcada por festivo en EE. UU.

El dólar cae en Colombia y el petróleo retrocede, mientras los mercados evalúan el festivo en EE. UU. y las tensiones geopolíticas globales este lunes.

  • Dólar sigue bajando en Colombia. FOTO JAIME PÉREZ.
    Dólar sigue bajando en Colombia. FOTO JAIME PÉREZ.
Colprensa
Diario La República
hace 3 horas
bookmark

El dólar inició la jornada de este lunes a la baja en el mercado colombiano, en operaciones de Next Day, en una semana que comienza con festivo en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King. La divisa abrió en $3.681, lo que representó una caída de $19,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.700,05.

Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un mínimo de $3.680 y un máximo de $3.682, con apenas dos transacciones realizadas, reflejo de una jornada de baja liquidez por la ausencia de los mercados estadounidenses.

El peso se fortalece tras tocar mínimos de más de cuatro años

La reciente fortaleza del peso colombiano se explica, en parte, por el comportamiento observado la semana pasada. El miércoles, la divisa estadounidense alcanzó niveles de $3.610, cifras que no se veían desde hace cuatro años y medio.

Consulte: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

“La semana que acaba de pasar fue bien especial. El miércoles pasado el dólar en Colombia visitó niveles que no se veían desde cuatro años y medio”, señaló Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana. Según el analista, uno de los factores detrás de este comportamiento es la situación fiscal del país. “El Gobierno está desesperado buscando recursos y ahora ha recurrido al endeudamiento. El Gobierno de Petro viene endeudando al país en niveles nunca vistos”, afirmó.

Diferencial de tasas mantiene presión estructural a la baja

Acevedo explicó que, más allá de movimientos coyunturales, persiste una tendencia estructural de debilitamiento del dólar frente al peso desde noviembre de 2024. “No ha cambiado nada aún”, indicó, al destacar que la amplia diferencia de tasas de interés entre los países de inversión en América Latina y economías como Suiza y Japón sigue favoreciendo el flujo de capitales hacia la región.

Entérese: Colombia dispara su deuda externa con histórica emisión de bonos por casi US$5.000 millones

Este diferencial continúa respaldando la apreciación de monedas latinoamericanas, incluido el peso colombiano, en un contexto de búsqueda de mayores rendimientos por parte de los inversionistas internacionales.

Petróleo cae 1 % tras reducirse tensiones en Irán

En los mercados internacionales, los precios del petróleo cayeron 1 % este lunes, revirtiendo las ganancias de la sesión anterior. El retroceso se dio luego de que disminuyeran los temores por disturbios civiles en Irán, lo que redujo la posibilidad de una intervención militar de Estados Unidos que pudiera afectar el suministro del crudo.

El crudo Brent cayó 1 % y se ubicó en US$63,48 por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) para febrero descendió cerca de 1 %, hasta US$58,84 por barril. La represión de las protestas en Irán, desatadas por dificultades económicas y que, según las autoridades, dejaron 5.000 personas muertas, contribuyó a sofocar los disturbios.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, moderó sus declaraciones previas sobre una posible intervención en Irán, al señalar en redes sociales que ese país había suspendido los ahorcamientos masivos de manifestantes, aunque Teherán no confirmó oficialmente esa información. Este mensaje redujo las probabilidades de una acción militar que hubiera puesto en riesgo los flujos de petróleo del cuarto mayor productor de la OPEP.

No obstante, el mercado sigue mostrando cautela. “El sentimiento predominante de cautela se debe a la influencia que cualquier expansión de una guerra comercial, por las repercusiones entre Estados Unidos y Europa debido a Groenlandia, tendrá en el comercio mundial y, por defecto, en la demanda de petróleo”, explicó John Evans, analista de PVM Oil Associates.

Le puede gustar: ¿Por qué cae el dólar en Colombia? Este sería el impacto de la histórica emisión de deuda externa por US$4.950 millone

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida