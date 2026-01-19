Dólar sigue cayendo en Colombia en una semana marcada por festivo en EE. UU.

El dólar inició la jornada de este lunes a la baja en el mercado colombiano, en operaciones de Next Day, en una semana que comienza con festivo en Estados Unidos por el Día de Martin Luther King. La divisa abrió en $3.681, lo que representó una caída de $19,05 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.700,05. Hacia las 8:05 a. m., el dólar registró un mínimo de $3.680 y un máximo de $3.682, con apenas dos transacciones realizadas, reflejo de una jornada de baja liquidez por la ausencia de los mercados estadounidenses.

El peso se fortalece tras tocar mínimos de más de cuatro años

La reciente fortaleza del peso colombiano se explica, en parte, por el comportamiento observado la semana pasada. El miércoles, la divisa estadounidense alcanzó niveles de $3.610, cifras que no se veían desde hace cuatro años y medio. Consulte: Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021 “La semana que acaba de pasar fue bien especial. El miércoles pasado el dólar en Colombia visitó niveles que no se veían desde cuatro años y medio”, señaló Mauricio Acevedo, estratega de divisas y derivados en Corficolombiana. Según el analista, uno de los factores detrás de este comportamiento es la situación fiscal del país. “El Gobierno está desesperado buscando recursos y ahora ha recurrido al endeudamiento. El Gobierno de Petro viene endeudando al país en niveles nunca vistos”, afirmó.

Diferencial de tasas mantiene presión estructural a la baja

Acevedo explicó que, más allá de movimientos coyunturales, persiste una tendencia estructural de debilitamiento del dólar frente al peso desde noviembre de 2024. “No ha cambiado nada aún”, indicó, al destacar que la amplia diferencia de tasas de interés entre los países de inversión en América Latina y economías como Suiza y Japón sigue favoreciendo el flujo de capitales hacia la región. Entérese: Colombia dispara su deuda externa con histórica emisión de bonos por casi US$5.000 millones Este diferencial continúa respaldando la apreciación de monedas latinoamericanas, incluido el peso colombiano, en un contexto de búsqueda de mayores rendimientos por parte de los inversionistas internacionales.

Petróleo cae 1 % tras reducirse tensiones en Irán