Peso colombiano arranca 2026 como la moneda emergente más fuerte mientras el dólar cae a mínimos de 2021

Durante los primeros 14 días de enero, el peso colombiano se consolidó como la moneda más revaluada entre las economías emergentes. La divisa colombiana acumula un avance de 2,58% en lo corrido de 2026, superando a sus pares regionales y reflejando un renovado apetito por activos de mayor riesgo. En el ranking de monedas con mejor desempeño le siguen el peso chileno, con una valorización de 2,06%, y el real brasileño, con 1,51%. Más atrás aparecen el peso mexicano (0,96%), el colón costarricense (0,79%) y el peso uruguayo (0,79%). En conjunto, estos movimientos evidencian mejores flujos de capital hacia mercados emergentes y expectativas más favorables sobre política monetaria. En contraste, no todas las monedas corren con la misma suerte. Las más golpeadas en enero han sido el guaraní paraguayo, que se deprecia -2,36%, y el peso dominicano, con una caída de -0,57%. Entérese: Precio del dólar en Colombia sigue cayendo y se acercó a los $3.600, ¿de cuánto es el desplome?

Dólar en Colombia cae más de $62 y toca niveles de junio de 2021

Este contexto global ya se refleja con claridad en el mercado cambiario local. En lo corrido de la semana, el dólar en Colombia acumula una caída de $62,08, al pasar de una TRM de $3.717,09 el 13 de enero al cierre promedio de $3.655,01 registrado ayer. La divisa estadounidense incluso llegó a tocar niveles que no se veían desde junio de 2021, es decir, hace cerca de cuatro años y medio, una señal clara de la presión bajista que viene ganando terreno en el mercado cambiario colombiano.

Wells Fargo prende alertas pese a la fortaleza del peso colombiano

Aunque el peso colombiano aparece hoy como la moneda emergente más fuerte de 2026, no todos los analistas comparten el optimismo. El banco Wells Fargo (WFC) adoptó una visión más cautelosa y advierte sobre una posible corrección del peso ante el aumento del riesgo político, el sobrecalentamiento económico y una política fiscal expansiva bajo el gobierno de Gustavo Petro. Según el banco, la perspectiva sobre Colombia se ha deteriorado en el corto y mediano plazo, especialmente por la incertidumbre política y las dudas sobre la credibilidad fiscal, en un año marcado por elecciones. Brendan McKenna y Azhin Abdulkarim, analistas de Wells Fargo, según Bloomberg en línea, recuerdan que en mercados emergentes las monedas más expuestas a riesgos políticos y económicos suelen mostrar un peor desempeño. “En ese sentido, y más en el contexto de desarrollos políticos preocupantes, creemos que el real brasileño y el peso colombiano pueden ser notables perdedores a lo largo de este año”, señalan. Le puede interesar: El dólar se desplomó $53 en Colombia y regresó a precios que no se veían desde junio de 2021: esta es la razón

Economía al borde del sobrecalentamiento, según Wells Fargo

Para el caso colombiano, el equipo macro de Wells Fargo identifica tres factores clave que presionan a la divisa: la pérdida de anclaje fiscal, la percepción de riesgo político y una política monetaria que sigue rezagada frente a las expectativas del mercado. Paradójicamente, la moneda colombiana es la que más avanza entre los emergentes, con un alza superior al 3,14% en el año, impulsada no solo por el atractivo carry trade que ofrecen las tasas locales, sino también por las recientes emisiones de bonos del Gobierno, que han incrementado la entrada de dólares al país. El banco estadounidense viene siguiendo de cerca la evolución de la economía colombiana y advierte señales que generan preocupación. “Colombia ha estado en nuestro radar durante algunos meses como una economía al borde del sobrecalentamiento”, afirman los analistas.

La principal alarma está en el estímulo fiscal acumulado durante el gobierno Petro y una política fiscal considerada laxa desde el inicio de la administración. A esto se suma el aumento del salario mínimo del 23%, una decisión que, según Wells Fargo, intensifica los riesgos inflacionarios. El banco recuerda que históricamente los incrementos del salario mínimo en Colombia han estado por debajo del 10%, salvo en contextos de crisis. En opinión de McKenna y Abdulkarim, este tipo de medidas puede deteriorar aún más la sostenibilidad fiscal y tener un impacto negativo en las finanzas públicas.

Qué espera Wells Fargo para el dólar y el peso tras las elecciones

En cuanto al comportamiento del peso frente al dólar, Wells Fargo prevé una dinámica mixta. El escenario contempla un posible repunte del peso colombiano después de las elecciones, seguido de una corrección una vez se disipe el alivio electoral. “El peso puede fortalecerse tras las elecciones, pero luego podría debilitarse en línea con un dólar más fuerte”, advierten. El escenario base del banco asume la eventual elección de un gobierno con una agenda tecnocrática y fiscalmente responsable, similar a lo ocurrido en Brasil. Hasta entonces, el riesgo político seguirá pesando sobre el mercado. En este entorno expansivo, Wells Fargo anticipa un cambio de postura del Banco de la República. El banco ahora cree que la autoridad monetaria subirá las tasas desde la reunión de enero. La proyección apunta a cuatro incrementos consecutivos de 25 puntos básicos, lo que llevaría la tasa de referencia a 10,25% hacia mitad de año. Aun así, el banco reconoce incertidumbre sobre el ritmo de los ajustes, dada la divergencia de opiniones dentro del Emisor. Aunque el mercado descuenta una política más agresiva, con tasas por encima de 11,50%, Wells Fargo mantiene una visión más moderada frente a ese escenario. Lea aquí: El peso colombiano será la moneda que más se moverá durante los próximos tres meses en América Latina

Endeudamiento externo y entrada de dólares explican la caída del dólar