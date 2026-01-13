Colombia dispara su deuda externa con histórica emisión de bonos por casi US$5.000 millones

El Gobierno Nacional marcó un hito en las finanzas públicas al ejecutar la emisión de bonos globales más grande en la historia del país. En una operación que refleja la crítica situación de liquidez del Estado, Colombia colocó deuda externa por un total de 4.950 millones de dólares. Para dimensionarlo, en todo 2025 se emitieron US$10.901 millones a través de ocho operaciones. Podría interesarle: Deuda pública de Colombia marca nuevo récord histórico: en un año creció $169 billones y ya preocupa su sostenibilidad Esta cifra, que en pesos colombianos representa un volumen de recursos sin precedentes, busca cubrir gran parte de las necesidades de financiamiento para el 2026. Es que, detrás de lo que para el Gobierno es un aparente éxito en los mercados de Nueva York y Londres, hay una cruda realidad: el país se está endeudando a niveles históricos para sostener el gasto público y, paradójicamente, honrar otras deudas. La operación, liderada por el Ministerio de Hacienda, se dividió en tres tramos con vencimientos en los años 2029, 2031 y 2033. El primero, por 2.000 millones de dólares, se pactó con un cupón del 5,375%; el segundo, por 1.475 millones de dólares, al 6,125%; y el último tramo, también por 1.475 millones de dólares, alcanzó una tasa del 6,500%. En promedio ponderado, el país pagará un interés del 5,93% por dichos recursos. Según el ministro de Hacienda, Germán Ávila, la demanda superó todas las expectativas al recibir órdenes de compra por cerca de US$23.200 millones, lo que demuestra que, a pesar de las dudas internas, los inversionistas extranjeros confían en la capacidad de pago de Colombia.

¿Cuál es el cupo de endeudamiento de Colombia en 2026?

La noticia se conoce solo días después de que el ministerio de Hacienda definiera para este 2026 un cupo de endeudamiento por $152 billones en Títulos de Tesorería, conocidos como TES Clase B. Para dimensionar la magnitud de esta cifra, este monto es equivalente a todo el Presupuesto General de la Nación de hace apenas quince años. Se trata del segundo cupo de deuda más alto de la última década en relación con el tamaño de la economía (PIB), un dato que confirma el nivel crítico en el que se encuentra la caja estatal y la fragilidad de las finanzas públicas. Encuentre: Recuperar la confianza, el reto económico de Colombia en 2026: inversión está en el nivel más bajo en dos décadas Este cupo de $152 billones se divide en dos grandes bloques. El primero consiste en $67 billones destinados a deuda de corto plazo para cubrir pagos urgentes del día a día estatal. Los $85,2 billones restantes corresponden a deuda de largo plazo, que será utilizada para financiar el funcionamiento del Estado y la inversión pública. Analistas de Corficolombiana, como Felipe Espitia, advierten que este elevado cupo es el resultado de un presupuesto que no fue aprobado por el Congreso y de la caída de la ley de financiamiento. La situación se asemeja a la de un hogar que gasta mucho más de lo que gana y decide usar la tarjeta de crédito para cubrir el hueco, lo que profundiza la crisis fiscal a largo plazo.

¿Por qué hubo polémica por la emisión de deuda de Colombia?