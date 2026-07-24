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Dólar cerró la jornada del viernes a la baja y alcanzó un nuevo nivel mínimo de $3.186

Los precios del petróleo brent cotizaban por encima de los US$100 por barril el viernes, encaminándose hacia su cuarta semana consecutiva de subida.

  • La divisa estadounidense continúa a la baja, situándose sobre los $3.210,83 lo que representa una disminución de $8,48 frente a la TRM. FOTO: GETTY
    La divisa estadounidense continúa a la baja, situándose sobre los $3.210,83 lo que representa una disminución de $8,48 frente a la TRM. FOTO: GETTY
Diario La República
hace 6 horas
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El dólar sigue perdiendo terreno frente al peso colombiano y ya cotiza en niveles que no se veían desde hace siete años. La expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables sus tasas de interés, el atractivo del carry trade y un mayor apetito por activos emergentes están impulsando la revaluación del peso, pese a un contexto internacional marcado por conflictos geopolíticos y la incertidumbre política local.

La divisa cerró la jornada en $3.210,83 lo que representa una disminución de $8,48 frente a la TRM que para hoy se ubica en $3.219,31. La moneda registró un nuevo nivel mínimo de $3.186,15 y un nivel máximo de $3.224,49. Se realizaron 1.841 transacciones por US$1.129 millones.

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¿Qué explica caída del dólar?

Corficolombiana destacó que la caída del dólar frente al peso responde a una tendencia bajista que ya completa 18 meses y que, a su juicio, podría mantenerse en el mediano plazo. La firma considera que existen varios factores estructurales que seguirán favoreciendo la revaluación de la moneda colombiana.

Entre ellos sobresale el fortalecimiento del carry trade, impulsado por la expectativa de que la Reserva Federal mantenga estables sus tasas de interés mientras Colombia continúa ofreciendo rendimientos relativamente altos.

Este diferencial ha incrementado el atractivo del mercado local para los inversionistas internacionales y ha favorecido la entrada de capitales.

Aunque los analistas prevén un ligero repunte del dólar hacia el cierre del año, estiman que este no será significativo y proyectan que la divisa cierre 2026 en un rango de entre $3.400 y $3.500.

A este panorama se suma el comportamiento del mercado petrolero. Analistas de Alianza y Banco de Occidente señalan que el incremento en el precio del barril de crudo ha fortalecido al peso colombiano al mejorar las perspectivas de ingresos por exportaciones, un efecto que ha compensado la incertidumbre generada por los recientes conflictos geopolíticos y que también se ha reflejado en la apreciación de otras monedas de la región.

Sin embargo, detectan una parte no tan positiva de este comportamiento y es cómo la capacidad productiva del país se ve mermada por la caída de sus exportaciones. El superintendente financiero, César Ferrari, aseguró que una de las razones principales por las que se ve ese precio en el dólar es por el diferencial que hay entre las tasas de interés de Colombia frente a las de Estados Unidos.

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“Esto tiene consecuencias enormes sobre el comportamiento de la economía colombiana. La más notoria es que, ante semejante tasa de interés, la entrada de capitales al país buscando mejores rentabilidades produce una revaluación cambiaria gigantesca en Colombia. Si seguimos este camino, estamos en riesgo de destruir la actividad productiva, porque entran tantos capitales y se produce tal revaluación que llegará el momento en que no sea rentable ninguna actividad productiva”, alertó Ferrari.

Insistió que esta revaluación sostenida del peso colombiano se debe a la mayor oferta de dólares, lo cual aseguró, reduce la competitividad del sector productivo en su totalidad.

En el contexto internacional, la guerra entre Rusia y Ucrania volvió a intensificarse con ataques sobre infraestructura energética y logística en ambos países. Un ataque ruso dejó sin electricidad a cerca de 150.000 personas en Chernihiv, mientras Ucrania respondió con golpes contra una planta de componentes para misiles, instalaciones petroleras y centros logísticos dentro de territorio ruso, buscando afectar las cadenas de suministro que sostienen la ofensiva de Moscú.

Por otra parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que está cerca de decidir si ordena un ataque “masivo” contra Irán, en medio de una escalada que ya incluye 13 noches consecutivas de ofensivas estadounidenses y nuevos enfrentamientos en el mar Rojo. El presidente advirtió que cualquier nuevo ataque de los hutíes contra intereses saudíes será atribuido directamente a Teherán, mientras Irán también ha amenazado a países europeos que faciliten bases o territorio a Estados Unidos.

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Precio del petróleo

Los precios del petróleo brent cotizaban por encima de los US$100 por barril el viernes, encaminándose hacia su cuarta semana consecutiva de subidas, impulsados por la preocupación ante la interrupción de los flujos energéticos en el mar Rojo y los temores a una mayor escalada en la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Los futuros del brent subían 37 centavos, o 0,37%, a US$101,06 por barril, a las 0330 GMT, tras haber cerrado la sesión anterior con una subida de 7%, por encima de los US$100 por primera vez desde mayo, después de que los hutíes, alineados con Irán, afirmaran haber atacado dos petroleros sauditas en el mar Rojo.

El contrato se mantenía en camino de registrar una subida de 14,6% esta semana.

Los futuros del West Texas Intermediate (WTI) se mantenían prácticamente sin cambios en US$91,20 por barril, su nivel más alto desde el 11 de junio y en camino de registrar una subida semanal de 11,8%.

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“Las posibles interrupciones del suministro a las que se enfrenta ahora el mercado son mayores que en cualquier otro momento de la guerra”, señalaron los analistas de ING en una nota publicada el viernes. “No solo se han agotado prácticamente los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz, sino que existen riesgos evidentes para los flujos de petróleo saudita procedentes del mar Rojo”.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Por qué el dólar está cayendo frente al peso colombiano?
La caída responde a una combinación de factores, entre ellos la expectativa de que la Reserva Federal de Estados Unidos mantenga estables sus tasas de interés, el atractivo del carry trade por las altas tasas que ofrece Colombia, la entrada de capitales extranjeros y el fortalecimiento del precio internacional del petróleo, que mejora las perspectivas de ingresos por exportaciones.
¿Qué es el carry trade y por qué influye en el precio del dólar?
El carry trade es una estrategia de inversión en la que los inversionistas obtienen recursos en países con tasas de interés bajas para invertir en economías que ofrecen mayores rendimientos, como Colombia. Esto aumenta la demanda de pesos colombianos, incrementa la oferta de dólares en el mercado y presiona a la baja la tasa de cambio.
¿Qué riesgos tiene un dólar tan barato para la economía colombiana?
Aunque beneficia a consumidores e importadores, una revaluación prolongada del peso puede reducir la competitividad de los exportadores, disminuir la rentabilidad de sectores productivos y desincentivar la producción nacional. El superintendente financiero, César Ferrari, advirtió que una entrada masiva de capitales podría afectar la actividad productiva del país.
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