Estos son los ganadores y perdedores con la caída del dólar en $70, tras elecciones

El dólar en Colombia arrancó la semana con una fuerte caída tras la segunda vuelta presidencial, en un movimiento que llevó la divisa a niveles que no se veían desde febrero de 2020.
La moneda abrió este 21 de junio en $3.389,50, lo que representó una reducción cercana a $70 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) de $3.459,53, en medio de una reacción inmediata de los mercados al nuevo escenario político.
El comportamiento del dólar ha estado marcado por la lectura que hacen los inversionistas del triunfo de Abelardo de la Espriella, quien asumirá la Presidencia el próximo 7 de agosto.
Para el mercado, la señal principal es una agenda económica orientada al libre mercado, la disciplina fiscal y una mayor confianza para la inversión privada, lo que ha favorecido la entrada de capitales y la revaluación del peso.
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