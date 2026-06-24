Así puede sacarle el jugo al dólar barato con billeteras digitales en las que puede rentabilizar hasta 9,8% E. A.

En estos momentos el sistema cambiario vive un momento inédito: el peso colombiano se sitúa como una de las monedas emergentes más revaluadas y el dólar atraviesa una depreciación global por cuenta de las políticas impulsadas desde Estados Unidos. Esto abre una oportunidad para quienes buscan diversificar parte de su patrimonio en moneda extranjera y generar capital.
Con el dólar en niveles que no se veían desde hace varios años, ayer el precio promedio se ubicó en $3.426, por lo que vale la pena preguntarse si este es un buen momento para comprar la divisa. Sin embargo, antes de hacerlo surge otra pregunta: ¿es mejor adquirir dólares y guardarlos en efectivo o hacerlo a través de una billetera digital y generar rentabilidad?
Los expertos coinciden en que el atractivo de comprar dólares en momentos de baja cotización radica en que la divisa continúa siendo el principal activo refugio del mundo y una herramienta para protegerse frente a episodios de volatilidad.
No obstante, la forma de adquirirlos y conservarlos puede marcar una diferencia importante en costos, seguridad y rentabilidad del monto invertido.
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