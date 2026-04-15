Dólar abre al alza este miércoles, pero el peso colombiano acumula una revaluación del 5,1% en 2026

El dólar inició la jornada con una tendencia al alza en el mercado colombiano y se negoció por encima de los $3.594, lo que representó un incremento de $15,35 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.578,82.

En las primeras operaciones, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.570 y un máximo de $3.620. Durante ese arranque se contabilizaron 1.322 transacciones, que sumaron un monto de US$1.271 millones, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario.

Pese al repunte del dólar en la jornada, el peso colombiano mantiene una tendencia de apreciación en lo corrido del año. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, explicó que la moneda acumula una valorización de 5,1% en 2026.

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“Esto como resultado de una combinación de factores externos e internos, pero por ahora están primando los externos”, señaló. Según la experta, la debilidad del dólar a nivel global, influenciada por la incertidumbre en Medio Oriente, ha favorecido el comportamiento de la moneda local.