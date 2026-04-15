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Dólar abre al alza este miércoles, pero el peso colombiano acumula una revaluación del 5,1% en 2026

El dólar subió $15 frente a la TRM y alcanzó $3.620, en jornada con US$1.271 millones negociados, en medio de volatilidad global y factores externos.

  • La apreciación del peso colombiano ha sido impulsada por factores externos y el diferencial de tasas de interés. FOTO GETTY.
    La apreciación del peso colombiano ha sido impulsada por factores externos y el diferencial de tasas de interés. FOTO GETTY.
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

hace 3 horas
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El dólar inició la jornada con una tendencia al alza en el mercado colombiano y se negoció por encima de los $3.594, lo que representó un incremento de $15,35 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada en $3.578,82.

En las primeras operaciones, la divisa estadounidense registró un precio mínimo de $3.570 y un máximo de $3.620. Durante ese arranque se contabilizaron 1.322 transacciones, que sumaron un monto de US$1.271 millones, reflejando una jornada activa en el mercado cambiario.

Pese al repunte del dólar en la jornada, el peso colombiano mantiene una tendencia de apreciación en lo corrido del año. Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia, explicó que la moneda acumula una valorización de 5,1% en 2026.

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“Esto como resultado de una combinación de factores externos e internos, pero por ahora están primando los externos”, señaló. Según la experta, la debilidad del dólar a nivel global, influenciada por la incertidumbre en Medio Oriente, ha favorecido el comportamiento de la moneda local.

Tasas de interés impulsan el ingreso de capitales

Otro de los factores clave ha sido el diferencial de tasas de interés, que ha hecho más atractivo invertir en Colombia. Clavijo indicó que esto ha incentivado la entrada de capital extranjero, especialmente bajo estrategias de carry trade.

La analista agregó que se proyecta una tasa de interés de cierre de año del Banco de la República cercana a 12,75%, mientras que la Reserva Federal podría mantener o incluso reducir sus tasas, ampliando el atractivo del mercado colombiano.

El comportamiento del peso también ha estado respaldado por el aumento en los precios del petróleo, en medio de la incertidumbre global asociada a los conflictos en Medio Oriente.

“Desde marzo hemos visto que la dinámica de apreciación se ha reforzado por nuevos factores, entre ellos el fuerte incremento en el precio del petróleo”, explicó Clavijo, quien también destacó el impacto de los mercados energéticos en economías como la colombiana.

Niveles clave y comparación regional

De acuerdo con el análisis técnico, el dólar podría moverse en un rango entre $3.550 y $3.630 en las próximas semanas, niveles que actúan como soporte y resistencia.

La experta también subrayó que, en comparación regional, el peso colombiano es una de las monedas más apreciadas en 2026. El real brasileño registra una valorización de 8,7%, mientras que el peso mexicano acumula 3,8%.

En este contexto, la dinámica del mercado cambiario en Colombia sigue alineada con otros países de la región, influenciada por factores comunes como la exposición a materias primas y la volatilidad internacional.

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