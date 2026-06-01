Anthropic da el primer paso para cotizar en bolsa y se adelanta a su rival OpenAI

La carrera de la inteligencia artificial llegó a Wall Street con Anthropic, la compañía dueña del modelo Claude, que presentó este lunes 1 de junio de forma confidencial ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) un borrador de su solicitud para salir a bolsa.
La operación, conocida como oferta pública inicial (OPI o IPO, por sus siglas en inglés), podría concretarse en el próximo otoño si las condiciones del mercado lo permiten.
Con este movimiento, la empresa liderada por Dario Amodei se adelanta a su principal rival, OpenAI, creadora de ChatGPT, en la conquista de los mercados financieros.