Venta de carros nuevos en Colombia creció 43% en mayo; eléctricos se dispararon 252%

El mercado de vehículos nuevos en Colombia continuó mostrando señales de recuperación durante mayo de 2026. De acuerdo con los registros de Fenalco y la Andi, durante el quinto mes del año se matricularon 28.136 vehículos nuevos, cifra que representa un crecimiento del 43% frente a mayo de 2025. Con este resultado, el acumulado entre enero y mayo alcanzó las 128.582 unidades matriculadas, lo que equivale a un incremento del 48% respecto al mismo periodo del año anterior y consolida una tendencia de crecimiento sostenido en la industria automotriz nacional. Puede leer: Startup paisa cierra acuerdo con el gigante BYD para vender carros con ayuda de IA hiperrealista

Vehículos eléctricos e híbridos lideran la expansión del mercado

Uno de los principales motores del crecimiento fue el segmento de vehículos eléctricos. Durante mayo, las matrículas de vehículos eléctricos alcanzaron las 5.001 unidades, registrando un aumento del 252% frente al mismo mes de 2025. Por su parte, los vehículos híbridos también mantuvieron una dinámica positiva. En mayo se registraron 8.926 unidades, lo que representa un crecimiento del 69% en comparación con el mismo periodo del año pasado. Entérese: Así es el plan para que en Colombia se ensamblen carros eléctricos; gremios tienen reparos Estas cifras reflejan el creciente interés de los consumidores colombianos por tecnologías de movilidad más eficientes y de menores emisiones.

Comerciales de pasajeros, vans y SUV impulsaron las ventas

Por segmentos, los vehículos comerciales de pasajeros fueron los que presentaron el mayor crecimiento durante mayo de 2026, con un incremento del 143,2% frente al mismo mes del año anterior. Les siguieron las vans, cuyas matrículas crecieron 70%, y los vehículos utilitarios deportivos (SUV), que registraron un aumento de 55,4%. Vea aquí: Renault Group se la jugará con más inversión en la planta Sofasa, en Envigado, para nueva línea de vehículos El comportamiento de estos segmentos evidencia una demanda creciente tanto en el transporte de pasajeros como en los vehículos familiares y de uso multipropósito.

Bogotá lideró el crecimiento de matrículas de vehículos

A nivel regional, Bogotá fue la ciudad con el mayor crecimiento en los registros de vehículos nuevos durante mayo, al reportar un aumento de 95,6% frente al mismo mes de 2025. Detrás de la capital se ubicaron Sincelejo, con un crecimiento de 66,5%, y La Paz, en el departamento del Cesar, con un incremento de 58,4%. También sobresalieron Montería y Medellín (Valle de Aburrá), que registraron aumentos de 49,4% y 45%, respectivamente.

Kia, Toyota y Renault encabezaron las matrículas en mayo

Las marcas con mayor número de matrículas durante mayo fueron Kia, Toyota, Renault, Tesla y Mazda. Kia lideró el mercado con una participación de 12,2%, seguida por Toyota con 9,3%, Renault con 9,2%, Tesla con 8,3% y Mazda con 7,3%. En conjunto, estas cinco marcas concentraron el 46,3% de todos los vehículos matriculados en Colombia durante el quinto mes de 2026. Le puede interesar: Venta de carros usados marca récord en lo que va de 2026 con 334.767 traspasos

Kia y Renault dominan el mercado en el acumulado del año

Entre enero y mayo de 2026, las marcas con mayor participación fueron Kia, con una cuota de mercado de 13,6%, mientras que Renault obtuvo 10,3%. Les siguieron Toyota con 7,7%, Mazda con 7,6% y Chevrolet con 7,5%. Estas cinco compañías representaron el 46,7% del total de vehículos matriculados en el país durante los primeros cinco meses del año.

Tesla Modelo Y fue el vehículo más matriculado en mayo