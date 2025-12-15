Dólar abre al alza este lunes 15 de diciembre, pero sigue por debajo de los $3.800

El dólar abrió la semana con tendencia al alza en medio de una semana de un dato clave como el empleo en Estados Unidos, que podrían ayudar a dar forma a las perspectivas de la política monetaria a corto plazo de la Reserva Federal.
El dólar cerró la jornada al alza en $3.790,55, lo que representó una aumento de $2,02 frente a la Tasa Representativa del Mercado, TRM, que para hoy se ubicó en $3.788,53. Además, la moneda registró un precio mínimo de $3.790,55 y un máximo de $3.790,55 con una transacción por un monto de US$250.000.
Reuters dijo que en Estados Unidos se publicarán una serie de datos retrasados por el cierre del Gobierno, que darán a los inversores una visión muy esperada de la mayor economía del mundo, con el informe de empleo de noviembre el martes y las cifras de inflación el jueves.
Una Reserva Federal dividida recortó los tipos la semana pasada, pero su presidente, Jerome Powell, señaló que es improbable que los costos de endeudamiento bajen más a corto plazo, mientras los responsables a cargo de la política monetaria esperan más claridad sobre la economía.