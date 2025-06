Dólar abre con leve caída tras acuerdo entre Israel e Irán

Ambos contratos perdieron hasta 5% en las primeras operaciones después de que Trump anunciara un acuerdo de alto el fuego entre Israel e Irán.

Trump acusó a ambos países de violar el alto el fuego horas después de anunciarlo, expresando especial frustración con Israel. “No me gustó que Israel descargara justo después de que hiciéramos el acuerdo. No tenían por qué descargar y no me gustó que las represalias fueran muy fuertes”, dijo el martes.

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, había dicho que había ordenado a sus fuerzas armadas organizar nuevos ataques contra objetivos en Teherán en respuesta a lo que dijo eran misiles iraníes disparados en una “flagrante violación” del alto el fuego. Irán negó haber lanzado misiles.

