De un taller en Medellín a un imperio industrial de $1,33 billones: la historia de José María Acevedo y Haceb

El complejo industrial de Haceb, ubicado en el municipio de Copacabana, y el mundo empresarial antioqueño, están de luto. Esto, tras el deceso de la mente que forjó a una de las empresas más queridas por los paisas y los colombianos.
La historia de Industrias Haceb es, ante todo, la historia de su fundador: José María Acevedo, quien falleció el 27 de octubre de 2025 a los 106 años. Su legado va mucho más allá de los electrodomésticos que llevan el sello Haceb; representa el espíritu emprendedor antioqueño que levantó, desde la nada, una de las empresas más emblemáticas del país.