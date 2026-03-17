Déficit fiscal llegaría al 7% del PIB y la deuda al 66% en 2026, según informe de Bancolombia

El panorama económico para Colombia en 2026 comienza a ajustarse. La Dirección de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia revisó a la baja su proyección de crecimiento del país, en un contexto marcado por mayores riesgos inflacionarios, presiones fiscales y un entorno internacional incierto. De acuerdo con el informe liderado por Laura Clavijo, directora de Investigaciones Económicas, Sectoriales y de Mercado de Bancolombia. la economía colombiana crecería 2,9% en 2026, por debajo del 3,2% estimado anteriormente. Aunque la cifra representa una leve mejora frente al 2,6% proyectado para 2025, evidencia una desaceleración frente a las expectativas iniciales. El análisis advierte de que el dinamismo económico seguirá dependiendo en gran medida del consumo privado y el gasto público, en medio de un escenario donde la inversión continúa rezagada. Le puede interesar: Deuda externa de Colombia llegó a US$246.801 millones, equivale al 53,8% del PIB

Consumo y gasto público sostienen el crecimiento

Según el informe, el principal impulso de la economía vendrá del consumo de los hogares, apoyado en factores como el ingreso de remesas y cierta resiliencia en la demanda interna, pese a las altas tasas de interés. A esto se suma el papel del sector público, que continuará aportando al crecimiento gracias al mayor espacio de gasto derivado de la activación de la cláusula de escape de la regla fiscal. Sectores como comercio, transporte, alojamiento, comidas y entretenimiento se mantendrán como los principales motores. Sin embargo, el documento señala que la inversión fija seguirá por debajo de su promedio histórico, con una recuperación apenas moderada, especialmente en industria e infraestructura. En el frente externo, este mayor consumo se traduciría en un aumento del déficit comercial, ya que las importaciones crecerían más rápido que las exportaciones. Lea más: Gobierno Petro solo tiene $6,4 billones en caja, sigue en mínimos históricos

Inflación persistente y tasas de interés más altas

Uno de los principales focos de preocupación es la inflación. Bancolombia elevó su proyección para 2026 hasta 6,4%, por encima del rango objetivo del Banco de la República y superior al 5,2% estimado previamente. El informe atribuye este comportamiento a presiones en los precios de los servicios y al efecto de indexación tras el aumento del salario mínimo de 23,7%. Incluso, la inflación básica —sin alimentos ni regulados— se ubicaría en 5,9%, reflejando riesgos persistentes. Ante eso, la política monetaria seguiría siendo restrictiva. Desde la banca se prevé que el Banco de la República eleve su tasa en tres ocasiones adicionales durante el año, hasta cerrar en 12,75%, con el objetivo de contener las expectativas inflacionarias. Bajo este escenario, la inflación solo retornaría al rango de tolerancia hacia la primera mitad de 2029.

Déficit fiscal y deuda, los mayores riesgos

En materia fiscal, el informe advierte un deterioro significativo. Se proyecta que el déficit del Gobierno Nacional alcance 7,0% del PIB en 2026, mientras que la deuda pública subiría hasta 66% del PIB. Este desbalance estaría explicado por un crecimiento del recaudo inferior al gasto, junto con rigideces presupuestales. Aunque la cláusula de escape de la regla fiscal permitirá cierta flexibilidad entre 2025 y 2027, la sostenibilidad dependerá de ajustes en ingresos, manejo de la deuda y, especialmente, en la racionalización del gasto. Conozca también: Inflación subiría a 6,3% y desempleo a 9% tras alza del salario mínimo, advierte informe del BanRep

Dólar más estable, pero con riesgos externos