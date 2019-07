Tecnología para hacer eficientes los servicios públicos

El viceministro de Energía, Diego Mesa, resaltó el “ingreso inminente” de las fuentes renovables no convencionales a la matriz energética del país. Con la subasta del cargo por confiabilidad realizada en marzo de este año, se adjudicaron 1.398 megavatios de energía solar y eólica. Para diversificar la matriz de energías renovables no convencionales se contemplan inversiones por 1.500 millones de dólares, que incluyen paneles solares y otros equipos para la generación de energía. Adicionalmente, se resalta que la subasta de las renovables (la cual no contó con suficientes oferentes en febrero) se realizará nuevamente en el segundo semestre.