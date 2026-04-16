La carrera por activar nuevas regasificadoras en medio del alarmante déficit de gas en Colombia

La caída en la exploración y explotación de hidrocarburos reta la autosuficiencia gasífera de Colombia; el país pasó de importar el 4% del gas en 2024, al 20% en 2025, y además hoy perfora solo 31 pozos mientras hace algunos años estaba por encima de 100.
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Ante este panorama, las plantas regasificadoras se convirtieron en el epicentro de la agenda. Hoy hay más de 10 proyectos de esta clase, pero la lupa esta sobre seis. Sin embargo, el camino está marcado por anuncios que aún no se materializan, retos técnicos complejos y retrasos que generan incertidumbre en el sector industrial, térmico y residencial.
De forma sencilla, el proceso de regasificación significa que el gas natural, para ser transportado a través de los océanos desde potencias como Estados Unidos o Trinidad y Tobago, se somete a un enfriamiento extremo hasta convertirlo en líquido.
En este estado, conocido como Gas Natural Licuado (GNL), ocupa 600 veces menos espacio. Una planta regasificadora es la infraestructura encargada de recibir ese líquido y aplicarle calor controlado para devolverlo a su estado gaseoso original, permitiendo que sea inyectado en los tubos del Sistema Nacional de Transporte para llegar finalmente a los consumidores