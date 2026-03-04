Ecopetrol responde a exclusión del Fondo Noruego de su portafolio por presunta violación de derechos

La decisión del Fondo Soberano de Noruega de excluir a Ecopetrol de su portafolio de inversiones generó una reacción inmediata de la petrolera colombiana, que defendió su actuación y anunció la apertura de un diálogo técnico.
El retiro de la inversión se produjo tras recordarse un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el que se señaló que Ecopetrol y su filial Cenit no actuaron con la debida diligencia para prevenir, mitigar y reparar impactos que pusieron en riesgo al pueblo indígena Awá.
En contexto: Fondo Soberano de Noruega saca a Ecopetrol de sus inversiones por presuntas violaciones a derechos humanos
El Consejo de Ética recomendó la exclusión luego de advertir presuntas vulneraciones a los derechos del pueblo Awá, relacionadas con derrames de crudo en el Oleoducto Transandino.