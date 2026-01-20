Ecopetrol definirá su Junta Directiva en asamblea de accionistas el 5 de febrero: así va hasta ahora

Ecopetrol anunció la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas para el 5 de febrero, a partir de las 8 de la mañana. El argumento es realizar la votación de los miembros de la Junta Directiva que aún faltan por definirse y que tendrán la tarea de liderar la empresa hasta el 2029.
La citación será clave y en un panorama en que la petrolera estatal es señalada de perder negocios importantes, además de enfrentar escándalos por supuestos malos manejos. De hecho, un caso reciente fue el anuncio de la Contraloría por irregularidades de 86.000 millones de pesos en dos contratos de la petrolera.