Ecopetrol abre la puerta a trabajadores y elige a César Eduardo Loza en su Junta Directiva

Ecopetrol anunció oficialmente los resultados del proceso de votación mediante el cual los trabajadores eligieron al postulado para el renglón 7° de la plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A.
De acuerdo con los Estatutos Sociales de la compañía, el elegido fue César Eduardo Loza Arenas, actual presidente de la Unión Sindical Obrera (USO).
La petrolera precisó que la conformación y oficialización de esta plancha aún está sujeta a los trámites corporativos correspondientes.
“Ecopetrol S.A. informa que, de conformidad con los Estatutos Sociales, las personas trabajadoras de Ecopetrol eligieron como el postulado al renglón 7° de la Plancha de la Nación de candidatos y candidatas a la Junta Directiva de Ecopetrol S.A. al señor Cesar Eduardo Loza Arenas”, señaló la empresa en su comunicado oficial.
