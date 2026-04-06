Junta de Ecopetrol vuelve a reunirse por caso Ricardo Roa este lunes, ¿lo sacarán o se mantendrá?

La Junta Directiva de Ecopetrol vuelve a reunirse este lunes 6 de abril en un intento más por destrabar una decisión que ya completa dos semanas en suspenso, la continuidad de Ricardo Roa como presidente de la petrolera más importante del país.
La última sesión, el pasado 30 de marzo, terminó sin una determinación de fondo, pese a que el caso ya ha sido discutido en al menos tres encuentros.
El pulso ahora escala. Siete de los nueve miembros del órgano directivo sostendrán un encuentro con el presidente Gustavo Petro para evaluar escenarios que van desde la permanencia hasta una eventual salida o licencia.
Dado que Ecopetrol cotiza en la Bolsa de Nueva York, cualquier decisión deberá ser reportada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), lo que añade presión internacional al proceso.
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