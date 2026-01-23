Ecuador no asistirá a reunión citada por el Gobierno colombiano en Ipiales en medio de disputa arancelaria

La Cancillería de Ecuador confirmó este viernes que no asistirá este domingo 25 de enero a la reunión bilateral convocada por el Gobierno Nacional en Ipiales, Nariño, para abordar la imposición de una tasa de seguridad del 30% a las importaciones colombianas, anunciada por el presidente Daniel Noboa. En su lugar, Quito propuso realizar el encuentro la próxima semana, alegando compromisos previos de alto nivel en materia de seguridad.
Así lo explicó la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, quien aseguró que la decisión no implica un cierre al diálogo, pero sí una reafirmación de la postura del Gobierno de Noboa frente a lo que considera falta de cooperación efectiva en la frontera común.
“Siempre hay acercamiento. El Ecuador ha solicitado reprogramar la reunión porque este domingo recibimos una misión de seguridad de un país cooperante importante, con agendas ya establecidas. Sin embargo, hemos hecho una contrapropuesta de fechas para la siguiente semana”, afirmó la canciller.