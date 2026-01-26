x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

El Gobierno de Ecuador oficializó un aumento de 3 a 30 dólares en la tarifa para el transporte de crudo colombiano por el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), una medida que comenzó a regir el 23 de enero y que se da en medio de la creciente tensión comercial y energética entre ambos países.

  • Como respuesta a la suspensión de la venta de energía desde Colombia, el Gobierno ecuatoriano incrementó de forma drástica el costo del transporte de crudo por el Sote. FOTO: CORTESÍA
    Como respuesta a la suspensión de la venta de energía desde Colombia, el Gobierno ecuatoriano incrementó de forma drástica el costo del transporte de crudo por el Sote. FOTO: CORTESÍA
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 3 horas
bookmark

Continúan las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. En esta ocasión, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, confirmó un aumento del 900 % en la tarifa que deben pagar los usuarios extranjeros por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), un servicio utilizado históricamente por Colombia para movilizar petróleo hacia el puerto de Esmeraldas. La tarifa pasó de 3 a 30 dólares y comenzó a regir desde el pasado viernes 23 de enero.

La decisión fue adoptada como una medida recíproca tras la suspensión, por parte de Colombia, de la venta de energía eléctrica a Ecuador, luego de que este país anunciara la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos. Según el Gobierno ecuatoriano, el ajuste responde a la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio a operadores extranjeros.

Manzano comentó que Ecuador tiene dos sistemas de transporte de crudo: el SOTE, que lo maneja al 100 % Petroecuador, y OCP, que lo maneja la empresa del mismo nombre.

Le puede interesar: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

Una medida recíproca en medio de la tensión comercial

“Ecopetrol entrega como alrededor de 12.000 barriles y Ecopetrol es lo mismo que Petroecuador, pero del lado colombiano”, señaló la ministra a una cadena radial ecuatoriana, añadiendo que “lo que nosotros hemos hecho en reciprocidad, como yo lo anuncié. Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio y que es un servicio importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas, ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es en donde hay actividades ilícitas”.

Cabe señalar que el Gobierno Nacional también tomó medidas fuertes ante las tensiones comerciales con el territorio ecuatoriano, entre estas, la de la suspensión del suministro de energía desde el pasado jueves, el cual representaba el 10 % para dicho país.

Lea más: Colombia le apaga la luz a Ecuador: suspende venta de energía eléctrica y también le impone arancel del 30%

El Sote, un activo estratégico y el impacto para el crudo colombiano

En ese sentido, indicó que la nueva tarifa quedó establecida mediante una resolución emitida por la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arce), la cual fija el cobro de 30 dólares por barril transportado para usuarios extranjeros.

Si bien no hay un dato oficial que precise cuánto crudo colombiano circula por el OCP, registros de 2025 indican que por esta infraestructura pasaron 46 millones de barriles.

Hasta el momento, las autoridades colombianas no se han pronunciado oficialmente sobre el impacto de esta medida en los costos de exportación de crudo ni sobre eventuales acciones diplomáticas o comerciales en respuesta al incremento tarifario. La situación se da en medio de un escenario de tensión comercial entre ambos países, que en las últimas semanas ha escalado a decisiones con efectos directos en sectores estratégicos como la energía y los hidrocarburos.

Conozca también: Ecuador insiste en que Colombia “no está haciendo nada” contra el narcotráfico en la frontera

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida