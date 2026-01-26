Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

Continúan las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. En esta ocasión, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, confirmó un aumento del 900 % en la tarifa que deben pagar los usuarios extranjeros por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), un servicio utilizado históricamente por Colombia para movilizar petróleo hacia el puerto de Esmeraldas. La tarifa pasó de 3 a 30 dólares y comenzó a regir desde el pasado viernes 23 de enero. La decisión fue adoptada como una medida recíproca tras la suspensión, por parte de Colombia, de la venta de energía eléctrica a Ecuador, luego de que este país anunciara la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos. Según el Gobierno ecuatoriano, el ajuste responde a la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio a operadores extranjeros. Manzano comentó que Ecuador tiene dos sistemas de transporte de crudo: el SOTE, que lo maneja al 100 % Petroecuador, y OCP, que lo maneja la empresa del mismo nombre. Le puede interesar: Por falta de “cooperación” en lucha contra el narcotráfico, Ecuador aplicará tasa de seguridad del 30% a productos colombianos

Una medida recíproca en medio de la tensión comercial

"Ecopetrol entrega como alrededor de 12.000 barriles y Ecopetrol es lo mismo que Petroecuador, pero del lado colombiano", señaló la ministra a una cadena radial ecuatoriana, añadiendo que "lo que nosotros hemos hecho en reciprocidad, como yo lo anuncié. Hay que hacerles entender que yo también te estoy dando un servicio y que es un servicio importantísimo para Ecopetrol y las empresas colombianas, ellos no tienen el crudo porque ese sector de Colombia es en donde hay actividades ilícitas". Cabe señalar que el Gobierno Nacional también tomó medidas fuertes ante las tensiones comerciales con el territorio ecuatoriano, entre estas, la de la suspensión del suministro de energía desde el pasado jueves, el cual representaba el 10 % para dicho país.

El Sote, un activo estratégico y el impacto para el crudo colombiano