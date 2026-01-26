Gobierno de Ecuador confirmó que subió 900 % la tarifa para transportar crudo colombiano por su oleoducto

Continúan las tensiones entre los gobiernos de Colombia y Ecuador. En esta ocasión, Inés Manzano, ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, confirmó un aumento del 900 % en la tarifa que deben pagar los usuarios extranjeros por el transporte de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (Sote), un servicio utilizado históricamente por Colombia para movilizar petróleo hacia el puerto de Esmeraldas. La tarifa pasó de 3 a 30 dólares y comenzó a regir desde el pasado viernes 23 de enero.
La decisión fue adoptada como una medida recíproca tras la suspensión, por parte de Colombia, de la venta de energía eléctrica a Ecuador, luego de que este país anunciara la imposición de un arancel del 30 % a productos colombianos. Según el Gobierno ecuatoriano, el ajuste responde a la necesidad de revisar las condiciones bajo las cuales se presta el servicio a operadores extranjeros.
Manzano comentó que Ecuador tiene dos sistemas de transporte de crudo: el SOTE, que lo maneja al 100 % Petroecuador, y OCP, que lo maneja la empresa del mismo nombre.
