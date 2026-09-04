Empresarios lanzan alerta para 2026: sin seguridad y reglas claras, la inversión seguirá rezagada

La recuperación de la inversión privada, la estabilidad de las reglas de juego y el fortalecimiento de la seguridad fueron algunos de los principales planteamientos realizados por empresarios y dirigentes gremiales durante el panel “Perspectivas Economía Colombiana, oportunidades 2026-2030”, desarrollado en el XXII Congreso Fenavi, que se realiza del 1 al 3 de septiembre en el Centro de Eventos Valle del Pacífico. El encuentro reunió a María Claudia Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia; Natalia Gutiérrez, presidenta de la Cámara Colombiana de la Energía y el Gas (CGN), y Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC), en una conversación moderada por Fernando Quijano, director de La República, sobre los desafíos económicos que enfrentará Colombia durante el próximo periodo de gobierno.

El debate se produjo en medio de las proyecciones de crecimiento de la economía colombiana para los próximos años. Estimaciones recientes del DNP y de firmas de análisis económico ubican el crecimiento entre 2,6% y 2,8% en 2026, mientras que para 2027 se contempla una posible desaceleración hasta 2,2%. Este comportamiento estaría asociado, entre otros factores, con una menor contribución del impulso fiscal y con la necesidad de que la inversión privada tenga un mayor papel en la actividad económica. A este escenario se suman las perspectivas sobre la tasa de cambio y la inflación. Según el Marco Fiscal del Gobierno, el dólar podría registrar un promedio cercano a $3.757 durante 2026 y superar los $3.850 en 2027. Algunas proyecciones también ubican la inflación por encima del 6%, situación que mantiene la atención sobre las decisiones que pueda adoptar el Banco de la República en materia de tasas de interés.

Gremios piden reglas claras para recuperar la inversión

Los participantes del panel coincidieron en que las decisiones del actual gobierno tendrán incidencia sobre la confianza de los inversionistas y sobre la capacidad de los sectores productivos para ampliar sus operaciones. Entre los asuntos señalados estuvieron la estabilidad regulatoria, la seguridad, la infraestructura, la productividad y la responsabilidad fiscal. “Para volver a invertir a largo plazo se necesitan señales claras de confianza, estabilidad en las reglas de juego y una relación constructiva entre el sector público y el sector empresarial. Colombia tiene una oportunidad de recuperar el dinamismo económico, pero esa esperanza debe traducirse en política pública concreta que incentive la inversión, la competitividad y el crecimiento de los sectores productivos”, afirmó Natalia Gutiérrez, presidenta de CGN. Por su parte, María Claudia Lacouture planteó la necesidad de que las políticas económicas tengan una perspectiva de largo plazo y no estén determinadas exclusivamente por los ciclos de gobierno. “Colombia debe dejar de pensar su economía en ciclos de cuatro años y avanzar hacia una visión de largo plazo, con políticas de Estado que fortalezcan la credibilidad fiscal, la seguridad, la formalización y la inversión. Si logramos una agenda público-privada que genere estabilidad y productividad, el optimismo actual podrá convertirse en crecimiento real y sostenible para el país”, señaló María C. Lacouture, presidenta ejecutiva de AmCham Colombia. Los planteamientos adquieren relevancia para sectores como el agropecuario, que dependen de condiciones de seguridad, infraestructura y transporte para mantener la producción y garantizar el abastecimiento de alimentos.

Seguridad y empleo formal, prioridades para el agro

Para Jorge Bedoya, presidente de la SAC, la seguridad constituye una de las principales preocupaciones del sector agropecuario de cara al próximo gobierno. En entrevista con EL COLOMBIANO, señaló que durante los últimos cuatro años los productores han enfrentado un aumento de las extorsiones, los cultivos ilícitos y la presencia de bandas criminales y grupos terroristas, además de afectaciones derivadas de los bloqueos de las carreteras. El dirigente gremial sostuvo que la seguridad debe abordarse tanto desde la protección de los productores y territorios como desde la garantía de condiciones jurídicas estables. También ubicó la formalización del empleo entre las prioridades económicas del sector. La situación laboral, según Bedoya, tiene efectos sobre el consumo interno. El presidente de la SAC recordó que Colombia cuenta con alrededor de 24 millones de personas ocupadas y que cerca de la mitad se encuentra en la informalidad, mientras más de 10 millones de colombianos reciben menos de un salario mínimo. Para el dirigente, estos niveles de informalidad limitan la capacidad de compra de los hogares y, por tanto, la demanda de alimentos. “¿Qué capacidad adquisitiva para consumir alimentos van a tener los colombianos si no tienen empleo formal?”, cuestionó el presidente de la SAC. Bedoya también relacionó la competitividad de las empresas agropecuarias con los costos laborales y se refirió al aumento del salario mínimo del 23 % aplicado durante el gobierno anterior. En su análisis, las decisiones sobre este indicador deberán considerar el impacto sobre las empresas y el contexto fiscal que recibirá la próxima administración. El presidente de la SAC señaló que el país enfrenta un déficit fiscal que considera significativo y sostuvo que el comportamiento del salario mínimo será una variable que deberá ser evaluada por el Ministerio de Hacienda dentro de la planeación económica para 2026.

Jorge Bedoya, presidente de la SAC. FOTO: Fenavi

El dólar incide en los costos de pollo y huevo

La tasa de cambio es otro de los factores que inciden en el desempeño de la avicultura. Una parte de las materias primas utilizadas para alimentar las aves, principalmente maíz y torta de soya, es importada, por lo que las variaciones del dólar terminan afectando los costos de producción. Bedoya explicó que una tasa de cambio que permita reducir el costo de las materias primas puede favorecer a los productores, pero advirtió que una apreciación prolongada del peso también genera efectos sobre los sectores exportadores. En ese sentido, planteó la necesidad de alcanzar un nivel de equilibrio que permita tanto importar insumos a costos competitivos como mantener condiciones favorables para las empresas que venden sus productos en otros mercados. Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo de Fenavi, explicó a este medio que durante 2026 se ha presentado una reducción en los precios de algunas materias primas, aunque el efecto sobre los costos de producción no es inmediato debido al tiempo que transcurre entre la compra de los insumos y su utilización. Según Moreno, el maíz y la torta de soya que actualmente consumen las aves fueron adquiridos aproximadamente hace tres o cuatro meses; por esta razón, las variaciones recientes de la tasa de cambio no se trasladan de manera inmediata al precio final del pollo o el huevo. No obstante, la disminución de los costos de las materias primas ha contribuido durante el mediano plazo a mejorar los márgenes de los productores, particularmente en el caso del huevo.

Consumo de huevo y nuevos canales para el pollo

El comportamiento del consumo interno también forma parte de las perspectivas del sector. En 2025, Colombia superó los 19.400 millones de huevos producidos y registró un consumo cercano a 366 unidades por persona al año. Moreno señaló que el consumo per cápita de huevo en Colombia se mantiene entre los más altos a nivel internacional, por lo que uno de los retos del sector es ampliar las formas en que este producto llega a los consumidores. En ese sentido, explicó que se busca desarrollar nuevos canales y promover usos diferentes del huevo, más allá de su consumo tradicional. En el caso del pollo, Fenavi busca ampliar su participación en el consumo fuera del hogar, particularmente mediante establecimientos de comidas rápidas. La estrategia apunta a incorporar el producto en nuevos espacios de consumo, además de los hogares. Estos cambios adquieren relevancia en un escenario en el que el consumo interno podría acercarse a niveles de madurez y en el que el crecimiento futuro del sector dependerá también de la capacidad para desarrollar nuevos mercados.

Gonzalo Moreno, presidente ejecutivo Fenavi. FOTO: Fenavi

Bloqueos de vías afectan producción y abastecimiento

Gonzalo Moreno identificó tres asuntos como los principales retos de la avicultura frente al actual gobierno: los bloqueos de las carreteras, la seguridad en las zonas productoras y la protección del suelo rural. Los bloqueos afectan la cadena en diferentes puntos, debido a que dificultan tanto el ingreso de alimentos e insumos para las aves como la distribución de pollo y huevo hacia los centros de consumo. “El sector tiene tres grandes retos. Primero, bloqueo de vías, un gran dolor de cabeza, porque cuando usted bloquea una vía, no permite la entrada de pollo y huevo, es decir, no puede entrar alimento; es un gran problema para nosotros. Segundo gran problema, la seguridad, seguridad física para nuestros productores, para poder volver a producir en el campo. Y tercero y muy importante, la protección del suelo rural para continuar produciendo alimentos”. Para el dirigente de Fenavi, garantizar las condiciones para producir alimentos implica proteger las zonas rurales destinadas a esta actividad y mejorar las condiciones de seguridad de los productores.

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Sostenibilidad y productividad en la avicultura

Otro de los asuntos abordados durante el Congreso de Fenavi fue la sostenibilidad y su relación con la productividad. Moreno explicó que el sector ha incorporado la sostenibilidad como una herramienta de gestión y destacó la creación del sello avícola de sostenibilidad. El dirigente gremial diferenció este concepto de la competitividad y señaló que, mientras países como Brasil y Estados Unidos cuentan con una producción a mayor escala, Colombia ha desarrollado mecanismos para elevar la productividad utilizando los recursos disponibles. “La avicultura colombiana es de las más sostenibles del mundo; creamos el primer sello avícola de sostenibilidad. La sostenibilidad es diferente de la competitividad. Colombia logró la sostenibilidad, meterse como una herramienta de gestión que le ha permitido ser más competitivo. Brasil y Estados Unidos tienen gran escala, pero Colombia tiene una capacidad de ser muy productiva con los recursos limitados que tiene”.

Exportaciones, una vía para ampliar el mercado

La apertura de mercados internacionales es otra de las vías que plantea el sector avícola para mantener su crecimiento. Gonzalo Moreno explicó que, debido a los niveles de consumo de pollo y huevo alcanzados en Colombia, Fenavi busca ampliar la demanda mediante las exportaciones. El gremio trabaja con el Gobierno nacional en este proceso y considera necesario avanzar en las condiciones que permitan el ingreso de los productos avícolas a otros mercados. “Para continuar creciendo al mismo nivel que venimos históricamente, necesitamos abrir mercados”, afirmó Moreno, quien señaló que existen oportunidades de exportación tanto para el pollo como para el huevo. El avance de esta estrategia depende de la apertura de mercados y del cumplimiento de los requisitos sanitarios y comerciales establecidos por los países de destino. Fenavi indicó que estos procesos se vienen trabajando con el Gobierno nacional. Los planteamientos expuestos durante el Congreso de Fenavi y las entrevistas con los dirigentes gremiales muestran que el desempeño de sectores como el agropecuario y el avícola estará relacionado con diferentes variables económicas y productivas. La recuperación de la inversión, la seguridad, la formalización laboral, la estabilidad regulatoria, el comportamiento de la tasa de cambio, los costos de los insumos y el acceso a mercados internacionales hacen parte de los factores que incidirán en las perspectivas para 2026-2030. Para la agroindustria y la avicultura, estas condiciones tienen efectos sobre los costos de producción, la generación de empleo, el abastecimiento de alimentos y la capacidad de atender tanto la demanda nacional como los mercados externos. Por ello, los gremios plantean la necesidad de contar con condiciones que permitan mantener la producción y generar nuevas oportunidades de crecimiento durante los próximos años.

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