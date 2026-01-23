La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta

Corporación Paramount Skydance volvió a la carga y logró extender el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros. Discovery Inc., en un nuevo intento por ganar tiempo y convencer a los accionistas de que su propuesta es más conveniente que el acuerdo ya pactado entre Warner Bros. y Netflix. La nueva fecha límite quedó fijada para el 20 de febrero, según informó la compañía —matriz de CBS, MTV y otros activos de entretenimiento, en un documento presentado ante autoridades regulatorias. Y es que, la puja entre gigantes del sector mediático se mantiene abierta desde septiembre y se ha convertido en uno de los movimientos corporativos que ha generado más expectativa de la industria audiovisual.

Le puede interesar: Netflix refuerza su oferta para quedarse con Warner Bros y deja a su competidor Paramount contra las cuerdas

Paramount gana tiempo para desafiar el acuerdo con Netflix

Cabe recordar que Paramount lanzó formalmente su oferta el 8 de diciembre, apenas tres días después de que Netflix anunciara un acuerdo para adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Posteriormente, el 22 de diciembre, la compañía decidió ampliar el plazo inicial por un mes más, una estrategia que ahora vuelve a repetir para reforzar su ofensiva. De hecho, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha sido uno de los principales opositores al acuerdo con Netflix y ya anticipó que impugnará la operación en la próxima junta de accionistas de Warner Bros. La compañía prevé realizar una asamblea extraordinaria en abril para someter a votación la transacción con Netflix, lo que deja a Paramount con un margen limitado para cambiar la opinión de los inversores. Lea más: Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

Una disputa por el control del negocio audiovisual