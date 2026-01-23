La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta

Corporación Paramount Skydance volvió a la carga y logró extender el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros. Discovery Inc., en un nuevo intento por ganar tiempo y convencer a los accionistas de que su propuesta es más conveniente que el acuerdo ya pactado entre Warner Bros. y Netflix.
La nueva fecha límite quedó fijada para el 20 de febrero, según informó la compañía —matriz de CBS, MTV y otros activos de entretenimiento, en un documento presentado ante autoridades regulatorias. Y es que, la puja entre gigantes del sector mediático se mantiene abierta desde septiembre y se ha convertido en uno de los movimientos corporativos que ha generado más expectativa de la industria audiovisual.