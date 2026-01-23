x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta

A pocas semanas de una asamblea decisiva, Paramount busca convencer a los accionistas de Warner Bros de que su propuesta en efectivo supera el acuerdo ya pactado con Netflix.

  • Paramount y Netflix compiten por el control de uno de los catálogos más valiosos de la industria del entretenimiento. FOTOS. CORTESÍA
    Paramount y Netflix compiten por el control de uno de los catálogos más valiosos de la industria del entretenimiento. FOTOS. CORTESÍA
  • La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta
Johan García Blandón
Johan García Blandón
hace 4 horas
bookmark

Corporación Paramount Skydance volvió a la carga y logró extender el plazo de su oferta pública de adquisición (OPA) sobre Warner Bros. Discovery Inc., en un nuevo intento por ganar tiempo y convencer a los accionistas de que su propuesta es más conveniente que el acuerdo ya pactado entre Warner Bros. y Netflix.

La nueva fecha límite quedó fijada para el 20 de febrero, según informó la compañía —matriz de CBS, MTV y otros activos de entretenimiento, en un documento presentado ante autoridades regulatorias. Y es que, la puja entre gigantes del sector mediático se mantiene abierta desde septiembre y se ha convertido en uno de los movimientos corporativos que ha generado más expectativa de la industria audiovisual.

La puja por Warner Bros sigue abierta: Paramount vuelve a extender su oferta

Le puede interesar: Netflix refuerza su oferta para quedarse con Warner Bros y deja a su competidor Paramount contra las cuerdas

Paramount gana tiempo para desafiar el acuerdo con Netflix

Cabe recordar que Paramount lanzó formalmente su oferta el 8 de diciembre, apenas tres días después de que Netflix anunciara un acuerdo para adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. Posteriormente, el 22 de diciembre, la compañía decidió ampliar el plazo inicial por un mes más, una estrategia que ahora vuelve a repetir para reforzar su ofensiva.

De hecho, David Ellison, director ejecutivo de Paramount, ha sido uno de los principales opositores al acuerdo con Netflix y ya anticipó que impugnará la operación en la próxima junta de accionistas de Warner Bros.

La compañía prevé realizar una asamblea extraordinaria en abril para someter a votación la transacción con Netflix, lo que deja a Paramount con un margen limitado para cambiar la opinión de los inversores.

Lea más: Warner rechazó oferta hostil de Paramount y todo apunta a una fusión con Netflix

Una disputa por el control del negocio audiovisual

En paralelo, Paramount ha intensificado su campaña contra la propuesta de Netflix, celebrando reuniones con accionistas y reguladores. La empresa defiende que su oferta —US$30 por acción en efectivo— es financieramente más atractiva y, además, ofrece mejores condiciones para los consumidores a largo plazo.

La de Netflix, por su parte, es de US$27,75 por acción en efectivo a los accionistas de Warner Bros.

Sin embargo, la junta directiva de Warner Bros ha reiterado su respaldo al acuerdo con Netflix, argumentando que representa un mayor valor global para los accionistas y una estructura más clara para el futuro de la compañía.

Por su parte, Netflix informó esta semana que alcanzó un acuerdo modificado, completamente en efectivo, para adquirir los estudios y el negocio de streaming de Warner Bros. El ajuste busca acelerar el cierre de la operación y simplificar el pago a los accionistas, eliminando el componente en acciones que contemplaba la versión inicial del acuerdo.

Así las cosas, la disputa entra en una fase decisiva, con dos modelos enfrentados. La oferta hostil de Paramount y la apuesta estratégica de Warner Bros por integrarse al ecosistema de Netflix, en un contexto de consolidación acelerada del mercado global del entretenimiento.

Conozca también: Estas son las series y películas que llegarán a Netflix, HBO Max, Prime Video y Disney+ en enero

Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto
Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida