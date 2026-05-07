Estas son las empresas que valen más que el PIB de toda América Latina: Nvidia lidera con US$5 billones

Nunca antes en la historia económica tantas empresas valen tanto dinero al mismo tiempo. A mayo de 2026, 13 compañías superan el umbral de un billón de dólares en capitalización bursátil. Es decir, en el precio total de todas sus acciones, y la mayoría tiene algo en común, están montadas sobre el auge de la inteligencia artificial. El listado, compilado por la plataforma Companies Market Cap con datos de Bloomberg, pinta un mapa del poder económico global donde Estados Unidos domina de forma aplastante, Asia asoma con fuerza y el petróleo apenas sobrevive entre los primeros puestos. La suma total de las valoraciones de estas 13 empresas es de US$32.371 billones. Este dato es superior al PIB total de todos los América Latina que equivale aproximadamente a US$6,79 billones. Puede leer: Así funciona la guerra millonaria por la inteligencia artificial: Google, Meta y Nvidia lideran

Nvidia, la empresa más valiosa del planeta

La gran protagonista de este momento es Nvidia. La fabricante estadounidense de chips de inteligencia artificial alcanzó una capitalización de mercado de US$5,05 billones, lo que la convierte en la compañía más valiosa del planeta. Para ponerlo en perspectiva, vale más que el Producto Interno Bruto de Colombia, Chile, Perú y Ecuador juntos. El camino de Nvidia no fue en línea recta. Durante años fue una empresa conocida principalmente por fabricar tarjetas gráficas para videojuegos. Pero cuando la inteligencia artificial explotó como tecnología de uso masivo, sus chips, las GPU, unidades de procesamiento gráfico, resultaron ser exactamente lo que el mundo necesitaba para entrenar y operar modelos de IA. El mercado lo notó y las acciones se dispararon. En octubre del año pasado, Nvidia ya había roto la barrera histórica de los US$5 billones, respaldada por nuevos acuerdos estratégicos y una demanda récord. La tendencia no ha parado.

Jensen Huang, cofundaor y CEO de Nvidia Corp. FOTO: Getty.

El top 5: tecnología pura y dura

Detrás de Nvidia, el podio lo completan cuatro gigantes también estadounidenses: -Alphabet (Google) ocupa el segundo lugar con US$4,78 billones. La matriz de Google superó los US$4 billones a comienzos de este año y se consolidó como uno de los grandes ganadores del auge de la IA. Divyaunsh Divatia, analista de Janus Henderson Investors, afirmó que la compañía tiene modelos, computación, aplicaciones, talento y datos. Todo lo que se necesita para ganar en inteligencia artificial, en un solo lugar. -Apple llega en tercer lugar con US$4,22 billones. La marca de la manzana reportó ingresos de US$111.200 millones en su segundo trimestre de 2026, superando las estimaciones de los analistas gracias, en parte, a la recuperación del mercado chino. Sus ventas crecieron un 17% frente al mismo periodo del año anterior. -Microsoft, con US$3,07 billones, cierra el podio en cuarto. La empresa se anotó un beneficio neto de US$97.983 millones en los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal 2026, un 31% más que el año anterior. La IA, en este caso incorporada en su suite de productos corporativos, sigue siendo el motor. -Amazon completa el top 5 con US$2,95 billones. La firma de Jeff Bezos reportó ganancias netas de US$30.255 millones en el primer trimestre de 2026, un avance del 77% interanual. Su división de nube, AWS, es hoy una de las infraestructuras más importantes sobre las que corre la inteligencia artificial a nivel global.

Los siguientes en la fila

Por fuera del top 5, el ranking sigue siendo dominado por tecnología y semiconductores: -TSMC (Taiwán Semiconductor Manufacturing Co.), el mayor fabricante de chips del mundo, aparece en el sexto lugar con US$2,17 billones. -Broadcom, otra empresa de chips, ya supera US$2 billones en capitalización. -Saudi Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita, ocupa el octavo puesto con US$1,75 billones. Es la única empresa energética tradicional entre los diez primeros. -Meta Platforms (Facebook, Instagram, WhatsApp) vale US$1,55 billones. Tesla sigue en la lista con US$1,49 billones. Conozca aquí: Nvidia supera los 5 billones de dólares y es la empresa más valiosa del mundo, gracias a la inteligencia artificial

Samsung entra al club del billón: la segunda asiática en lograrlo

Una de las noticias más llamativas del momento es el ingreso de Samsung al selecto club de las empresas que superan el billón de dólares. La surcoreana alcanzó una capitalización de US$1,22 billones, convirtiéndose en la segunda firma asiática, después de TSMC, en cruzar esa marca. El detonador fue la explosión en la demanda de chips de memoria utilizados en inteligencia artificial. Las acciones de Samsung se multiplicaron por cuatro durante el último año. Y junto con las de SK Hynix, el segundo mayor fabricante de semiconductores de Corea del Sur, han convertido al mercado bursátil coreano en uno de los más alcistas del mundo. Juntas representan más del 43% del índice de referencia Kospi. Lo que está pasando con Samsung ilustra un cambio más profundo en cómo el mercado percibe a las empresas de chips. Jonathan Fortun, economista del Instituto Internacional de Finanzas (IIF), explicó que “el mercado ya no la está valuando principalmente como una empresa de smartphones o electrónica de consumo. Cada vez más, se la percibe como parte de la infraestructura crítica del ciclo de inteligencia artificial”.

¿Por qué el mercado paga tanto por estas empresas? Fortun respondió que lo que el mercado está premiando no es simplemente que estas empresas vendan mucho. Es que controlan los cuellos de botella estratégicos de la economía digital, como cómputo, chips avanzados, memoria, software, nubes, ecosistemas de usuarios y capacidad de financiar inversión a escala. Agregó que, en el caso específico de los semiconductores, esa lógica se amplifica. Durante años, los chips fueron tratados como una industria cíclica, sujeta a los vaivenes del consumo global. Hoy el mercado los reinterpreta como infraestructura esencial, comparable a la energía o las carreteras. “La IA está convirtiendo la capacidad computacional en un insumo estratégico para la economía global”, advirtió Fortun. También dijo: “Las GPU, la memoria HBM, el almacenamiento y el networking pasaron a ser insumos críticos para entrenar y operar modelos de IA. Por eso el mercado no está pagando solamente utilidades presentes, sino control sobre capacidad computacional futura”.

Meta y OpenIA lideran la guerra por la IA.

Fuera del podio tecnológico: Walmart y Berkshire

Dos empresas no tecnológicas también lograron superar el billón de dólares. Walmart, la mayor cadena minorista del mundo, alcanzó US$1,03 billones. Berkshire Hathaway, el conglomerado de inversiones de Warren Buffett, bordea US$1,02 billones. Ambas son gigantes en sus sectores, pero representan un modelo distinto, negocios masivos, diversificados y rentables que no dependen del impulso de la IA para justificar su valor. Son la excepción en un listado donde la inteligencia artificial es el argumento central. De las 13 empresas que superan el billón de dólares, ocho son estadounidenses. Dos son surcoreanas, dos son asiáticas no coreanas (TSMC y Samsung), y solo Saudi Aramco rompe el patrón tecnológico. Además: La IA ya puede dirigir una empresa: CEO de Nvidia dice que llegaron a un nivel que supera al ser humano

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