Estas son las empresas que valen más que el PIB de toda América Latina: Nvidia lidera con US$5 billones

Nunca antes en la historia económica tantas empresas valen tanto dinero al mismo tiempo. A mayo de 2026, 13 compañías superan el umbral de un billón de dólares en capitalización bursátil.
Es decir, en el precio total de todas sus acciones, y la mayoría tiene algo en común, están montadas sobre el auge de la inteligencia artificial.
El listado, compilado por la plataforma Companies Market Cap con datos de Bloomberg, pinta un mapa del poder económico global donde Estados Unidos domina de forma aplastante, Asia asoma con fuerza y el petróleo apenas sobrevive entre los primeros puestos.
La suma total de las valoraciones de estas 13 empresas es de US$32.371 billones. Este dato es superior al PIB total de todos los América Latina que equivale aproximadamente a US$6,79 billones.
Puede leer: Así funciona la guerra millonaria por la inteligencia artificial: Google, Meta y Nvidia lideran