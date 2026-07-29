Gloria Couceiro es la nueva presidenta de BBVA Colombia: quién es y qué cambios habrá en el banco

BBVA un anuncio relevo en la presidencia ejecutiva de su operación en Colombia. El Grupo BBVA designó a Gloria Couceiro como nueva presidenta ejecutiva de la entidad, en reemplazo de Mario Pardo, quien asumirá un nuevo cargo dentro de la organización global. El cambio está sujeto a la aprobación de los órganos de gobierno de BBVA en Colombia y a las autorizaciones regulatorias correspondientes. Si se cumplen estos requisitos, la designación entrará en vigor el 1 de septiembre. Con este nombramiento, el banco apuesta por una ejecutiva con casi tres décadas de experiencia dentro de la organización para continuar la estrategia de crecimiento, digitalización y fortalecimiento de la entidad en el país. Puede leer: “Las tasas altas no benefician a los bancos”: BBVA insiste en fortalecer la institucionalidad

Gloria Couceiro será la nueva presidenta de BBVA Colombia, asumirá el cargo desde septiembre. FOTO: Cortesía.

¿Quién es Gloria Couceiro?

Gloria Couceiro llega a la presidencia de BBVA Colombia después de construir una carrera de 27 años dentro del Grupo BBVA. Desde 2021 se desempeña como responsable global de Planificación Financiera y Gestión de Costes e Inversiones, una posición desde la que ha liderado procesos estratégicos relacionados con la administración financiera del grupo. Su trayectoria comenzó en 1999, cuando ingresó a BBVA como analista de renta variable. Posteriormente desempeñó diferentes cargos dentro del área financiera, desempeñando funciones relacionadas con estrategia, control presupuestario y el equipo de Relación con Inversores. Entre 2016 y 2021, Couceiro fue responsable de Relación con Inversores y Accionistas del Grupo BBVA, una posición clave en la comunicación con los mercados y los accionistas. Antes de incorporarse al banco, inició su carrera profesional como auditora en Arthur Andersen, firma que posteriormente pasó a formar parte de Deloitte. La nueva presidenta ejecutiva nació en Madrid (España) y es licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por el ICADE. Siga leyendo: BBVA lanzó en Panamá cuentas desde US$1.000, con baja tasa y gestión 100% digital en laaplicación “Asumo esta responsabilidad con ilusión y con el compromiso de seguir impulsando el crecimiento de BBVA en Colombia junto a un equipo extraordinario. Continuaremos avanzando en la transformación de BBVA en Colombia con una visión centrada en el cliente, acompañando a las familias y empresas en sus proyectos y contribuyendo al desarrollo del país”, afirmó la directiva.

Mario Pardo asumirá un nuevo cargo global

El relevo también marca el cierre de una etapa liderada por Mario Pardo, quien estuvo al frente de BBVA Colombia desde febrero de 2020. A partir de septiembre pasará a desempeñarse como Global Head of Institutional Engagement del Grupo BBVA, desde donde asumirá nuevas responsabilidades internacionales. Durante su gestión, BBVA destacó que la entidad se consolidó como el mayor inversor internacional del sector financiero colombiano, además de ampliar su presencia en todo el territorio nacional. El banco fortaleció su operación hasta alcanzar cobertura en los 32 departamentos del país, impulsando su estrategia comercial y de transformación tecnológica. "Ha sido un honor liderar BBVA en Colombia durante unos años de enormes desafíos. Me voy con la satisfacción de dejar un banco más fuerte, más rentable, más resiliente y más comprometido con el desarrollo sostenible del país, gracias al apoyo del Grupo BBVA y al extraordinario trabajo de un equipo de más de 6.300 personas", expresó Mario Pardo.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas: