Estados Unidos niega intervenir en el yen japonés; ahora el dólar se fortalece en los mercados globales

Los mercados financieros reaccionaron este miércoles 28 de enero con fuerza luego de que Estados Unidos negara cualquier participación en una intervención para sostener al yen japonés. La aclaración vino directamente del secretario del Tesoro, Scott Bessent, y puso fin a varios días de especulación sobre una posible acción coordinada entre Washington y Tokio. Tras sus declaraciones, el dólar se fortaleció a nivel global, el yen volvió a debilitarse y los inversionistas ajustaron posiciones en medio de un mercado sensible a cualquier señal oficial.

Dólar al alza y yen a la baja tras mensaje del Tesoro de EE. UU.

El impacto fue inmediato. El yen japonés cayó cerca de 0,82% frente al dólar, mientras el índice DXY, que mide el comportamiento del billete verde frente a una canasta de monedas, se alejó de sus mínimos recientes y subió 0,33%. La reacción marcó un giro frente a lo ocurrido en días previos, cuando el dólar se había debilitado frente a la mayoría de las principales divisas, presionado por rumores de un eventual apoyo estadounidense a una intervención japonesa.

La señal política vino de una entrevista con CNBC, en donde Bessent afirmó que Estados Unidos no está participando en ningún tipo de intervención cambiaria conjunta para frenar la caída del yen frente al dólar. "Estados Unidos siempre ha tenido una política de dólar fuerte. Un dólar fuerte significa establecer los fundamentos adecuados", señaló el funcionario, antes de enfatizar que el gobierno estadounidense "absolutamente no" está interviniendo en el mercado dólar-yen. Consultado sobre la posibilidad de una intervención futura, Bessent fue cauto y reiteró la línea oficial. "No comentamos, salvo para decir que tenemos una política de dólar fuerte".

Rumores, Fed de Nueva York y recuerdos del Acuerdo Plaza

Las especulaciones se intensificaron el fin de semana pasado, cuando se conoció que el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, que actúa como agente del Tesoro, había contactado a instituciones financieras para recopilar información sobre la tasa de cambio dólar-yen. Para muchos operadores, ese movimiento fue interpretado como una posible señal de preparación para una intervención conjunta con Japón, un mecanismo poco frecuente desde el Acuerdo Plaza de 1985, cuando las principales economías coordinaron acciones para debilitar al dólar. En ese contexto, el yen llegó a subir más de 2% desde el viernes 23 de enero, impulsado por las versiones de un eventual regreso de acciones coordinadas en los mercados cambiarios.

Bessent también puso el foco en los factores estructurales. Según el secretario del Tesoro, la corrección del desequilibrio externo de Estados Unidos podría reforzar al dólar en el mediano plazo. “El déficit comercial de Estados Unidos se está reduciendo, y eso debería llevar automáticamente a una mayor fortaleza del dólar con el tiempo”, explicó, reforzando la idea de que la política cambiaria se apoya más en fundamentos económicos que en intervenciones directas.