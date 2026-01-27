Estados Unidos prepara intervención histórica: vender dólares y comprar yenes japoneses

Por primera vez en lo que va de este siglo, Estados Unidos se prepara para vender dólares y comprar yenes japoneses. La señal para esto es la Reserva Federal de Nueva York, que ya realizó los llamados controles de tasas, el paso técnico previo a una intervención monetaria directa.
En la práctica, esto implica que la Fed podría crear dólares, venderlos en el mercado y usar esos recursos para comprar yenes.
El efecto es doble, es decir, debilita al dólar y aumenta la liquidez global. Históricamente, cuando el dólar se debilita de forma intencional, los precios de los activos tienden a subir.
