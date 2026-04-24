Colombia vende más libros al exterior: exportaciones a Estados Unidos se dispararon 14,6%

Las exportaciones de libros de autores colombianos en el exterior van como ‘viento en popa’. El año pasado las ventas exteriores alcanzaron los 45 millones de dólares, y repuntaron frente al material vendido en 2024.

De acuerdo con cifras oficiales de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), con análisis de Analdex, estas ventas alcanzaron US$45,6 millones, frente a los US$44,5 millones reportados en 2024.

Este resultado representó un crecimiento de 2,4%, consolidando una tendencia de recuperación para el sector y evidenciando una mayor presencia de los libros colombianos en mercados internacionales.

Estados Unidos se mantuvo como el principal destino de las exportaciones editoriales del país, con compras por US$12,9 millones, lo que significó un aumento de 14,6%.

Le siguieron Ecuador, con US$6,2 millones (aunque con una caída de 3,4%); República Dominicana, con US$4,9 millones (crecimiento de 10,7%); Perú, con US$3,6 millones (descenso de 5,6%); y México, con US$2,8 millones, registrando la mayor caída del grupo con una reducción de 25,1%.

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Estos cinco mercados concentraron una parte significativa de las exportaciones, mostrando tanto oportunidades de expansión como desafíos en algunos destinos clave.

Javier Díaz Molina, presidente de Analdex, aseguró que el desempeño responde a factores estructurales del sector. “Estos resultados reflejan no solo la capacidad de producción editorial que tiene el país, sino también el reconocimiento internacional que están ganando nuestras publicaciones. Es una oportunidad para seguir posicionando a Colombia como un referente en el mercado de libros en la región”, afirmó.