Escasez global de talento TI: 76% de las empresas no encuentra perfiles calificados

Mientras el 76% de las compañías de tecnología en el mundo admite tener problemas para contratar personal calificado, la inteligencia artificial se está convirtiendo en una de las principales estrategias para retener y fidelizar talento TI. Esto se dio a conocer en el informe Perspectivas 2025: Prioridades Clave de los Líderes Tecnológicos, elaborado por Experis, marca de ManpowerGroup especializada en talento tecnológico, ek cual reveló además que 52% de los líderes de TI ya está integrando en sus equipos competencias relacionadas con gobernanza y ética de la IA. Le puede interesar: ¿Usted posee el síndrome de “estar ocupado” en el trabajo? Así lo puede identificar para evitarlo

¿Las empresas están invirtiendo en formación en IA?

Sin embargo, apenas el 28% de las empresas destina recursos permanentes a la capacitación de sus profesionales, lo que plantea un riesgo frente a la rápida obsolescencia de las habilidades técnicas. La coyuntura refleja un cambio en la gestión del talento. Las compañías no solo están contratando programadores y desarrolladores, sino también nuevos perfiles híbridos como analistas de ética en IA o expertos en automatización, que combinan visión estratégica y dominio tecnológico. Lea más: Crece la brecha: solo 22 de cada 100 personas con discapacidad tienen empleo en Colombia

Claves para retener el talento