Colombia tendrá El Niño más intenso desde 2024: Ideam ya tiene “certeza científica” de su llegada

La directora general del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), Ghisliane Echeverry Prieto, confirmó que el país enfrentará un fenómeno de El Niño durante el segundo semestre de 2026, con una intensidad superior a la registrada en 2024.
Incluso, mencionó que hay certeza científica, respaldada en anomalías ya medibles en el Océano Pacífico, de que El Niño será más intenso.
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