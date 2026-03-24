Anthropic vs OpenAI: Claude destrona a ChatGPT, que ya acumula pérdidas por US$14.000 millones

En apenas unas semanas, algo que parecía impensable hace solo un año comenzó a suceder en el mundo empresarial de la inteligencia artificial. ¿Qué pasó? Miles de usuarios habituales de ChatGPT, el chatbot de OpenAI que dominó el mercado tecnológico desde 2022, empezaron a abandonarlo. No en silencio, sino con declaraciones públicas en redes sociales. Ahora se fueron a Claude, el asistente de IA desarrollado por Anthropic. Según los datos de la plataforma de medición Larridin, que monitorea automáticamente las tendencias de adopción de IA en empresas clientes durante las últimas ocho semanas, Claude pasó de registrar aproximadamente 1.112 sesiones a mediados de enero de 2026 a alcanzar 17.648 sesiones solo en la segunda semana de marzo. Eso equivale a un crecimiento del 1.487%. Y no es un fenómeno aislado. En la primera semana de marzo, Claude superó a ChatGPT en usuarios activos diarios, con un promedio de 38 sesiones semanales por usuario frente a las 18 que registra la herramienta de OpenAI. El salto es tan grande que incluso se ha comenzado a notar en los entornos corporativos, Claude genera el doble de sesiones que ChatGPT en ambientes de trabajo empresarial. Puede conocer más: Semana movida en IA: OpenAI, Google y Grok lanzaron actualizaciones al mismo tiempo

El fenómeno “QuitGPT” y la crisis de confianza en OpenAI

¿Qué está detrás de esta migración masiva? La respuesta tiene al menos dos dimensiones. La primera es ética y política, ya que muchos usuarios han manifestado abiertamente en redes sociales su desilusión con OpenAI, cuestionando las decisiones estratégicas, posturas públicas y el rumbo ético de la compañía. Este descontento se materializó en el movimiento #QuitGPT, que según reportó la revista MIT Technology Review comenzó a ganar fuerza desde enero de 2026 y no ha parado de crecer. La segunda razón es práctica, quienes migraron reportan que Claude rinde mejor en ciertas tareas específicas. No es que ChatGPT haya empeorado, sino que la competencia se ha vuelto tan estrecha que las diferencias de rendimiento, sumadas al descontento institucional, inclinaron la balanza. En paralelo, en redes sociales se multiplican testimonios que señalan que Claude ofrece mejor desempeño en tareas específicas.

Según Forbes, este cambio de plataformas está transformando el mercado laboral. Las empresas ya no buscan dominio de una sola herramienta, sino habilidades transversales en múltiples modelos de lenguaje (LLM). En el análisis reciente de ofertas laborales emergen nuevas competencias como codificación de vibraciones, optimización de flujos de trabajo con IA, y desarrollo de software nativo de IA. “La lealtad hacia las herramientas de IA no existe. Lo que importa es la capacidad de adaptarse, de dominar múltiples plataformas y de elegir la herramienta correcta para cada tarea”, se lee en el Análisis de tendencias laborales para 2026. Entérese: ChatGPT podría hacer compras por usted: así funcionará la nueva herramienta de la IA que está en pruebas

La guerra financiera entre OpenAI y Anthropic: quién va ganando

Detrás del éxodo de usuarios hay también una guerra de mercado que se libra en los balances financieros y en las salas de juntas de estas grandes empresas tecnológicas. OpenAI atraviesa un momento financiero complejo. La compañía proyecta pérdidas de hasta 14.000 millones de dólares en 2026 y ya había registrado 12.000 millones en pérdidas en 2025, según reportan International Business Times y NewsBreak. La posibilidad de que la empresa salga a bolsa (IPO) en 2026 también perdió impulso, en la plataforma de predicción Polymarket, las probabilidades de una IPO de OpenAI cayeron del 55% al 35%, reflejando la incertidumbre del mercado sobre su sostenibilidad financiera. Anthropic, en cambio, camina en dirección opuesta. Según datos citados por Axios, la empresa ya controla más del 73% del gasto de las compañías que adoptan IA por primera vez, lo que la posiciona como la puerta de entrada preferida al mundo de la inteligencia artificial empresarial. Y tiene combustible para el largo plazo: Amazon ha invertido 8.000 millones de dólares en la compañía, y Alphabet (la matriz de Google) ha aportado otros 3.000 millones. Con ese respaldo, Anthropic prevé alcanzar 70.000 millones de dólares en ventas para 2028. En contexto: La paradoja de la IA: van cerca de 40.000 despidos en tecnológicas este año, mientras se valorizan en Wall Street un 55%

Qué significa esto para su trabajo y su carrera