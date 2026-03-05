Nuevo decreto pensional pondría en juego $25 billones y reduciría el ahorro del sistema, advierten expertos

El Ministerio de Trabajo publicó recientemente un borrador de decreto que modifica las reglas para trasladar recursos desde el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais), administrado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), hacia el Régimen de Prima Media, gestionado por Colpensiones.
La propuesta obliga a las AFP a transferir, en un plazo máximo de quince días hábiles, la totalidad de los saldos acumulados de los afiliados que ejercieron la oportunidad de traslado hacia Colpensiones, sin importar si ya consolidaron o no su derecho a una pensión.