Desigualdad extrema: el 1% más rico concentra el 41% de la riqueza mundial, mientras el 50% más pobre apenas el 1%

Entre los años 2000 y 2024, el 1% más rico del planeta concentró el 41% de toda la nueva riqueza generada, mientras que el 50% más pobre apenas recibió el 1%. En promedio, cada integrante del 1% más rico aumentó su fortuna en 1,3 millones de dólares, mientras que cada persona perteneciente a la mitad más pobre solo incrementó su patrimonio en 585 dólares.
Así lo reveló un estudio liderado por el Nobel de Economía Joseph Stiglitz, elaborado por el Comité Extraordinario de Expertos Independientes sobre la Desigualdad Global y encargado por el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa durante la presidencia de Sudáfrica en el G-20.
El informe profundiza en la magnitud del desequilibrio y advierte sobre un abismo económico cada vez más amplio: el 1% más rico incrementó su riqueza 2.655 veces más que el 50% más pobre; además la riqueza de los más de 3.000 multimillonarios del mundo equivale actualmente al 16% del PIB mundial, y se espera que el primer trillonario aparezca en una década.
Esta disparidad ilustra con crudeza el contraste entre la abundancia extrema y la carencia generalizada. Mientras la riqueza mundial se concentra cada vez más en manos de una pequeña élite, una de cada cuatro personas en el planeta —unos 2.300 millones— sufre inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, tiene que saltarse comidas con frecuencia. Desde 2019, esta cifra ha aumentado en 335 millones de personas, reflejando el profundo desequilibrio entre quienes acumulan fortunas y quienes luchan por satisfacer necesidades básicas.